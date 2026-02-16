Το Ιράν επιδιώκει μια πυρηνική συμφωνία με τις ΗΠΑ που θα αποφέρει οικονομικά οφέλη και στις δύο πλευρές, σύμφωνα με δηλώσεις Ιρανού Διπλωμάτη την Κυριακή, στο Reuters.

Τεχεράνη και Ουάσινγκτον επανέλαβαν τις διαπραγματεύσεις νωρίτερα αυτό το μήνα, προκειμένου να επιλύσουν τη δεκαετή διαμάχη τους σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και να αποτρέψουν μια νέα στρατιωτική σύγκρουση.

Όλα αυτά, την στιγμή που οι ΗΠΑ έχουν αποστείλει ένα δεύτερο αεροπλανοφόρο στην περιοχή και προετοιμάζονται πιθανότατα για μια στρατιωτική επιχείρηση διαρκείας, σε περίπτωση που οι συνομιλίες δεν καταλήξουν κάπου.

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στη Μπρατισλάβα, δήλωσε ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε καταστήσει σαφές ότι θα προτιμούσε τη διπλωματία και μια διαπραγματευτική λύση, ενώ παράλληλα ξεκαθάρισε ότι αυτό μπορεί να μην συμβεί.

«Κανείς δεν κατάφερε ποτέ να συνάψει μια επιτυχημένη συμφωνία με το Ιράν, αλλά θα προσπαθήσουμε», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Το Ιράν απείλησε αρχικά ότι θα επιτεθεί σε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, σε περίπτωση που δεχθεί πρώτα επίθεση από τις αμερικανικές δυνάμεις, αλλά φαίνεται πως την Κυριακή υιοθέτησε μια συμβιβαστική στάση.

«Για τη διατήρηση της συμφωνίας, είναι απαραίτητο οι ΗΠΑ να επωφεληθούν επίσης σε τομείς με υψηλές και γρήγορες οικονομικές αποδόσεις», δήλωσε ο αναπληρωτής Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών για την οικονομική διπλωματία, Χαμίντ Γκανμπάρι, σύμφωνα με το ημιεπίσημο Πρακτορείο Ειδήσεων Fars.

«Τα κοινά συμφέροντα στους τομείς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, τα κοινά πεδία, οι επενδύσεις στον τομέα των ορυχείων και ακόμη και οι αγορές αεροσκαφών περιλαμβάνονται στις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Γκανμπάρι, υποστηρίζοντας ότι η πυρηνική συμφωνία του 2015 με τις παγκόσμιες δυνάμεις δεν είχε εξασφαλίσει τα οικονομικά συμφέροντα των ΗΠΑ.

Την Παρασκευή, μια καλά ενημερωμένη πηγή δήλωσε στο Reuters οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Γουίτκοφ και Κούσνερ, θα συναντηθούν με Ιρανούς αξιωματούχους στη Γενεύη, την Τρίτη.

Ανοιχτοί σε συμβιβασμό οι Ιρανοί

Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Majid Takht-Ravanchi μίλησε για την ετοιμότητα του Ιράν να συμβιβαστεί σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα σε αντάλλαγμα για την άρση των κυρώσεων, δηλώνοντας την Κυριακή στο BBC ότι «η μπάλα είναι στο γήπεδο των Αμερικανών, οι οποίοι πρέπει να αποδείξουν ότι θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία».

Η χώρα θα μπορούσε να συμφωνήσει να αραιώσει το πιο εμπλουτισμένο ουράνιο σε αντάλλαγμα για την άρση των κυρώσεων, ως παράδειγμα της ευελιξίας του Ιράν.

Αξίζει να σημειωθεί πως τον περασμένο Ιούνιο, οι ΗΠΑ συμμετείχαν μαζί με το Ισραήλ σε μια σειρά αεροπορικών επιδρομών που είχαν ως στόχο ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Σε συνάντηση στο Λευκό Οίκο, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου συμφώνησαν ότι οι ΗΠΑ θα εργαστούν για τη μείωση των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν προς την Κίνα.

Η Κίνα αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 80% των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, οπότε οποιαδήποτε μείωση σε αυτό το εμπόριο θα μείωνε σημαντικά τα έσοδα του Ιράν από το πετρέλαιο.