Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δηλώνει έτοιμη να εξετάσει συμβιβασμούς στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για το πυρηνικό της πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση ότι η Ουάσιγκτον θα θέσει ουσιαστικά στο τραπέζι. την άρση των κυρώσεων. Τη θέση αυτή διατύπωσε σε συνέντευξή του στο BBC. ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Majid Takht-Ravanchi.

Ο Ιρανός αξιωματούχος υπογράμμισε ότι «η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της Αμερικής», σημειώνοντας πως εάν η αμερικανική πλευρά επιδείξει ειλικρίνεια και ρεαλισμό, μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για συμφωνία. Όπως ανέφερε, η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να συζητήσει τεχνικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της αραίωσης των αποθεμάτων ουρανίου εμπλουτισμένου έως και 60%, εφόσον υπάρξει σαφής δέσμευση για την άρση ή τη σταδιακή χαλάρωση των οικονομικών κυρώσεων, που βαραίνουν τη χώρα.

Από την πλευρά της Ουάσιγκτον, ο υπουργός Εξωτερικών Marco Rubio, δήλωσε ότι ο πρόεδρος Donald Trump επιθυμεί την επίτευξη μιας συμφωνίας, χαρακτηρίζοντας ωστόσο τη διαδικασία «πολύ δύσκολη». Η αμερικανική πλευρά αποδίδει στην Τεχεράνη την ευθύνη για την αργή πρόοδο των συνομιλιών, ενώ ο κ. Τραμπ έχει επανειλημμένως προειδοποιήσει για το ενδεχόμενο στρατιωτικών πληγμάτων σε περίπτωση αποτυχίας της διπλωματίας. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο παρατεταμένων επιχειρήσεων στην περιοχή, ενισχύοντας την παρουσία του στη Μέση Ανατολή.

Οι δύο πλευρές είχαν πρόσφατα έμμεσες επαφές στο Ομάν, ενώ νέος γύρος συνομιλιών αναμένεται στη Γενεύη. Ο κ. Takht-Ravanchi χαρακτήρισε τις μέχρι στιγμής διαβουλεύσεις «σε γενικές γραμμές θετικές», αποφεύγοντας ωστόσο να προβεί σε ασφαλή συμπεράσματα, καθώς όπως είπε, η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο.

Κεντρικό σημείο τριβής παραμένει το ζήτημα του εμπλουτισμού ουρανίου. Η Τεχεράνη επιμένει ότι οι διαπραγματεύσεις πρέπει να περιοριστούν αποκλειστικά στο πυρηνικό πρόγραμμα, απορρίπτοντας ευρύτερες απαιτήσεις που, κατά την άποψή της, υπερβαίνουν το αντικείμενο της συζήτησης. Ιδιαίτερα, θεωρεί μη αποδεκτή τη θέση περί «μηδενικού εμπλουτισμού», την οποία χαρακτηρίζει παραβίαση των δικαιωμάτων της βάσει της Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων.

«Ο μηδενικός εμπλουτισμός δεν αποτελεί πλέον ζήτημα και, όσον αφορά το Ιράν, δεν βρίσκεται στο τραπέζι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ιρανός αξιωματούχος. Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με πρόσφατες δηλώσεις του κ. Τραμπ, ο οποίος τόνισε ότι οι ΗΠΑ «δεν θέλουν κανέναν εμπλουτισμό», αναδεικνύοντας το βάθος της διαφωνίας.

Παράλληλα, η Τεχεράνη εκφράζει ανησυχία για τα αντικρουόμενα μηνύματα από την αμερικανική ηγεσία, ιδίως μετά από δημόσιες αναφορές του Αμερικανού προέδρου σε ενδεχόμενη «αλλαγή καθεστώτος». Σύμφωνα με τον Takht-Ravanchi, τέτοιες δηλώσεις δεν συνάδουν με ιδιωτικά μηνύματα που όπως υποστηρίζει, κάνουν λόγο για ειρηνική διευθέτηση.

Παρά το κλίμα δυσπιστίας, τις αμοιβαίες αιτιάσεις και την εντεινόμενη στρατιωτική κινητικότητα στην περιοχή, η ιρανική πλευρά διαμηνύει ότι θα προσέλθει στον επόμενο γύρο συνομιλιών με πρόθεση εξεύρεσης λύσης. Ωστόσο, καθιστά σαφές ότι η πρόοδος θα εξαρτηθεί από απτές κινήσεις της Ουάσιγκτον στο μέτωπο των κυρώσεων και από την εγκατάλειψη όπως υποστηρίζει, «μαξιμαλιστικών απαιτήσεων» που δυσχεραίνουν τη διαπραγμάτευση.