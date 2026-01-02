Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, δήλωσε «έτοιμος» για συνομιλίες, σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, το πετρέλαιο ή οικονομικές συμφωνίες με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξής του που μεταδόθηκε την Πέμπτη.

Όλα αυτά εν μέσω της κρίσης με την Ουάσινγκτον, η οποία ασκεί ολοένα και μεγαλύτερη πίεση στο Καράκας, έχοντας αναπτύξει αρμάδα πολεμικών πλοίων και άλλα στοιχεία του αμερικανικού στρατού με μεγάλη ισχύ πυρός στην Καραϊβική.

«Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε σοβαρά – Η κυβέρνηση των ΗΠΑ το ξέρει»

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ το ξέρει, διότι το έχουμε πει σε πολλούς αντιπροσώπους της: αν θέλουν να συζητήσουμε σοβαρά μια συμφωνία για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, είμαστε έτοιμοι. Αν θέλουν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, η Βενεζουέλα είναι έτοιμη για αμερικανικές επενδύσεις, όπως αυτή της Chevron, όποτε θέλουν, όπου θέλουν κι όπως θέλουν», ανέφερε στο VTV ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, τονίζοντας πως θα μπορούσαν να εξεταστούν «συνολικές συμφωνίες οικονομικής ανάπτυξης».

Η απάντηση για τη φερόμενη επιδρομή των ΗΠΑ σε λιμενική εγκατάσταση

Στην ίδια συνέντευξη, ο πρόεδρος Μαδούρο απέφυγε να απαντήσει όταν ρωτήθηκε για τη φερόμενη επιδρομή σε λιμενική εγκατάσταση, για την οποία μίλησε ο Αμερικανός ομόλογός του, Ντόναλντ Τραμπ, τη Δευτέρα και πιστεύεται πως ήταν το πρώτο πλήγμα στο έδαφος της Βενεζουέλας. «Αυτό είναι κάτι για το οποίο μπορεί να μιλήσουμε σε μερικές ημέρες», απάντησε ο κ. Μαδούρο ερωτηθείς αν επιβεβαιώνει ή διαψεύδει πως έγινε η επιδρομή.

Ο Τραμπ ανέφερε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ κατέστρεψαν προκυμαία όπου φορτώνονταν πλοία χρησιμοποιούμενα, κατ’ αυτόν, για διακίνηση ναρκωτικών, στις ακτές της Βενεζουέλας.

