Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή στο Λευκό Οίκο, ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει σε ένα δεύτερο στάδιο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Νωρίτερα, ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, σε σχόλιό του στο NBC News είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέτουν για άλλη μια φορά τη συμμετοχή της Ευρώπης ως προϋπόθεση για την επιβολή δευτερογενών κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

«Εάν οι ΗΠΑ, και η Ευρωπαϊκή Ένωση, προχωρήσουν σε περισσότερες κυρώσεις, σε δευτερογενείς δασμούς στις χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, η ρωσική οικονομία θα καταρρεύσει πλήρως, και αυτό θα φέρει τον Πρόεδρο Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», ανέφερε ο Μπέσεντ στην εκπομπή Meet the Press του NBC.