Μια φωτογραφία που βγάζει πολύ έντονα συναισθήματα σε όσους τη βλέπουν στο διαδίκτυο, τράβηξε ένα ζευγάρι που το περασμένο Σάββατο βρισκόταν στο φεστιβάλ μουσικής και βρέθηκε ενώπιον των ανταρτών της Χαμάς.

Σε μια προσπάθεια να κρυφτούν μήπως και γλυτώσουν από τους μαχητές της ισλαμιστικής οργάνωσης οι οποίοι είτε πυροβολούσαν αδιακρίτως, είτε μάζευαν ομήρους, ο Αμίτ και η Νιρ από το Ισραήλ κρύφτηκαν πίσω από θάμνους.

Επειδή οι πιθανότητες δεν ήταν με το μέρος τους, διάλεξαν έναν τρυφερό τρόπο να αποχαιρετήσει ο ένας τον άλλο. Ένα φιλί που απαθανάτισαν με μια σέλφι.

Οι δυο τους κατάφεραν και βγήκαν τελικά ζωντανοί…

This picture was taken by a couple who attended the music festival, Amit and Nir, while they were hiding in the bushes from Hamas terrorists who slaughtered hundreds of young Israelis at a party.

They took it to leave a memory of love in case they die#Israel_under_attack pic.twitter.com/zg0fACLIcU

