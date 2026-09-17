Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα 17 Σεπτεμβρίου την πρόταση νόμου «EU KIDS Act», με στόχο την ενίσχυση της διαδικτυακής ασφάλειας των παιδιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εν λόγω πρόταση απαγορεύει στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να επιτρέπουν την πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13 ετών και καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη, υιοθετώντας έτσι μια σταδιακή προσέγγιση.

Παράλληλα, οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι οι υπηρεσίες τους είναι κατάλληλες για την ηλικία των χρηστών και ασφαλείς εκ σχεδιασμού, αντιστρέφοντας την υποχρέωση της απόδειξης της ηλικίας.

Η προτεινόμενη νομοθεσία «EU KIDS Act» βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες:

1. Καθυστέρηση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα παιδιά θα μπορούν να δημιουργούν αυτόνομους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μόνο από την ηλικία των 15 ετών. Για παιδιά 13 έως και κάτω των 15 ετών, η πρόταση προβλέπει γονικό έλεγχο. Οι γονείς ή κηδεμόνες θα μπορούν να δημιουργούν «μίνι λογαριασμούς» μέσω του δικού τους λογαριασμού, τους οποίους θα μπορούν να χρησιμοποιούν τα παιδιά.

Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο κατάλληλες για την ηλικία τους.

Οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω των μίνι λογαριασμών θα πρέπει να διαθέτουν δικλίδες ασφαλείας, όπως, τον περιορισμένο αριθμό κοινωνικών επαφών, τον περιορισμό του χρόνου χρήσης σε έως μία ώρα την ημέρα.

Στόχος είναι να αναγνωριστεί ο ρόλος των γονέων στην υποστήριξη της σταδιακά αυτόνομης και ασφαλούς ανάπτυξης των παιδιών στο διαδίκτυο.

Τα παιδιά από 3 έως και κάτω των 13 ετών δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα μπορούν, όμως, να χρησιμοποιούν ειδικά σχεδιασμένες, φιλικές προς τα παιδιά υπηρεσίες διαμοιρασμού βίντεο, μέσω λογαριασμών που διαχειρίζεται ο γονέας ή ο κηδεμόνας.

Για τον σκοπό αυτό, οι πλατφόρμες θα πρέπει να παρέχουν στους γονείς ή κηδεμόνες ένα εύχρηστο εργαλείο που θα τους επιτρέπει να περιορίζουν τη χρήση της συσκευής τους σε αυτές τις φιλικές προς τα παιδιά υπηρεσίες όταν τη δίνουν στα παιδιά, καθώς και να περιορίζουν την έκθεση του παιδιού σε μέγιστο χρόνο μίας ώρας την ημέρα.

2. Ασφάλεια στον σχεδιασμό

Ο EU KIDS Act επιβάλλει μια σειρά υποχρεώσεων σε όλες τις διαδικτυακές υπηρεσίες που προσφέρουν σε χρήστες έως 18 ετών, υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, διαμοιρασμό βίντεο, διαδικτυακά βιντεοπαιχνίδια, τεχνητή νοημοσύνη, chatbots.

Οι υποχρεώσεις περιλαμβάνουν απαγόρευση εθιστικών λειτουργιών και συστημάτων προτεινόμενου περιεχομένου που βασίζονται σε προφίλ χρηστών.

Προβλέπεται επίσης η απαγόρευση, της ατελείωτης κύλισης χωρίς σημεία διακοπής, τεχνικών που χρησιμοποιούν ανταμοιβές για να ενθαρρύνουν τη συνεχή χρήση, ειδοποιήσεων push κατά τις ώρες ύπνου, ανεπιθύμητης επικοινωνίας από αγνώστους.

Επιπλέον, οι AI companions και τα chatbots θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα από προεπιλογή και δεν θα επιτρέπεται να προσομοιώνουν διαπροσωπικές σχέσεις με τρόπους που δημιουργούν συναισθηματική εξάρτηση.

Τα προφίλ των ανηλίκων θα πρέπει να είναι ιδιωτικά από προεπιλογή, ενώ η πρόσβαση σε γεωγραφική τοποθεσία, κάμερα, μικρόφωνο, θα είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή.

3. Προστασία της ιδιωτικότητας κατά την επαλήθευση ηλικίας

Οι διαδικτυακές υπηρεσίες και τα καταστήματα εφαρμογών θα πρέπει να χρησιμοποιούν εργαλεία επαλήθευσης ηλικίας.

Για παράδειγμα, μπορούν να χρησιμοποιούν την ευρωπαϊκή εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας, η οποία δεν αποθηκεύει έγγραφα ταυτοποίησης, ούτε βιομετρικά δεδομένα, παρέχοντας έτσι υψηλό επίπεδο προστασίας της ιδιωτικότητας.

Επιπλέον, οι πάροχοι υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης και οι πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο, θα καλούνται να πραγματοποιούν επαλήθευση ηλικίας όταν ένας χρήστης δημιουργεί νέο λογαριασμό.

Όσον αφορά τους ήδη υπάρχοντες λογαριασμούς, οι πάροχοι θα πρέπει να εκτιμούν την ηλικία του χρήστη με βάση εύλογους δείκτες, όπως, η ημερομηνία δημιουργίας του λογαριασμού και τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας.

4. Αποτελεσματική επιβολή των κανόνων

Η πρόταση αντιστρέφει το «βάρος της απόδειξης», καθιστώντας τους παρόχους των πολύ μεγάλων διαδικτυακών πλατφορμών υπεύθυνους να αποδεικνύουν ότι οι υπηρεσίες τους είναι ασφαλείς εκ σχεδιασμού.

Θα υποχρεούνται να υποβάλλουν σχέδιο συμμόρφωσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε έναν ανεξάρτητο ελεγκτή, ο οποίος θα πρέπει να αξιολογεί διεξοδικά τη νέα υπηρεσία, λειτουργία ή δυνατότητα.

Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον πάροχο να προτείνει διορθωτικά μέτρα, εάν, βάσει της έκθεσης του ελεγκτή, θεωρεί ότι το σχέδιο συμμόρφωσης παρουσιάζει ελλείψεις.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ