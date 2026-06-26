Σημαντικές διαστάσεις λαμβάνει η δράση του οργανωμένου εγκλήματος εντός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Europol, έχουν χαρτογραφηθεί 731 εγκληματικά δίκτυα που συνιστούν άμεση και σοβαρή απειλή για την ασφάλεια των κρατών-μελών.

Η ευρωπαϊκή αστυνομική υπηρεσία κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι οι συγκεκριμένες παράνομες οργανώσεις παρουσιάζουν μια πρωτοφανή εξέλιξη στη δομή και τη λειτουργία τους.

Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά στην ετήσια έκθεση, οι σύγχρονες εγκληματικές ομάδες έχουν ξεφύγει από τα παραδοσιακά πρότυπα και πλέον θυμίζουν όλο και περισσότερο μεγάλες εταιρείες παγκόσμιου βεληνεκούς, υιοθετώντας εξελιγμένες επιχειρηματικές μεθόδους, στρατηγική διαχείριση και διευρυμένα δίκτυα συνεργατών για να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους και να καλύψουν τα ίχνη τους.

Η κύρια δραστηριότητα αυτών των δικτύων είναι το εμπόριο ναρκωτικών, ενώ ακολουθούν οι απάτες, οι ηλεκτρονικές απάτες, το οργανωμένο έγκλημα κατά της περιουσίας και η εμπορία ανθρώπων, δήλωσε ο Γιούργκεν Έμπνερ, εκτελεστικός διευθυντής της Europol, μιλώντας σε συνέδριο.

Ο αριθμός τους μειώνεται παρόλα αυτά: στην τελευταία της έκθεση αυτού του είδους, που δημοσιεύθηκε το 2024, η Europol εντόπισε 820 εγκληματικές οργανώσεις.

Μεταξύ αυτών, περίπου 200 ομάδες, οι οποίες δεν έχουν ακόμη εξαρθρωθεί, προσελκύουν ιδιαίτερη προσοχή.

«Είναι δομημένες ιεραρχικά, συχνά με βάση την οικογένεια ή τη φυλή, έχουν εκτεταμένα διεθνή δίκτυα και οι πυρήνες τους λειτουργούν παγκοσμίως», τόνισε ο Έμπνερ.

«Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε, για παράδειγμα, για παγκόσμιες εταιρείες», είπε σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες.

«Έχουν εξαιρετικά σταθερή οικονομική βάση και χρησιμοποιούν νομικές δομές», ανέφερε.

Η ψηφιοποίηση, η τεχνολογική καινοτομία, το παγκόσμιο εμπόριο, η γεωπολιτική αστάθεια και η αυξανόμενη επικάλυψη μεταξύ νόμιμων και παράνομων οικονομιών προσφέρουν «ευκαιρίες για εγκληματικές ενέργειες σε πρωτοφανή κλίμακα», τόνισε η Europol στη νέα της έκθεση.

Η υπηρεσία υπογραμμίζει ότι τα 731 υφιστάμενα πολυεθνικά εγκληματικά δίκτυα παρουσιάζουν ένα αξιοσημείωτα σταθερό προφίλ απειλής, που χαρακτηρίζεται από την ευελιξία, τη διασυνοριακή εμβέλειά τους, τον έλεγχο και τον καταστροφικό τους χαρακτήρα.

Αποτελούνται από περισσότερα από 400.000 μέλη από 118 εθνικότητες.

«Αυτή η έκθεση μας διδάσκει ότι πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στον συντονισμό των δράσεων εντός των ευρωπαϊκών πλατφορμών υλικοτεχνικής υποστήριξης, όπως η συμμαχία λιμένων», πρόσθεσε η υπηρεσία.

«Η Europol έχει διαπιστώσει ότι οι εγκληματικές ομάδες είναι πολύ ευέλικτες… εξελίσσονται, συγχωνεύονται και επανεφευρίσκονται συνεχώς, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο δύσκολο να εντοπιστούν, αλλά και να εξαρθρωθούν», δήλωσε ο Μάγκνους Μπρούνερ, Ευρωπαίος Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων.

«Αυτές δεν είναι συμμορίες του δρόμου, είναι εγκληματικές οργανώσεις», πρόσθεσε στην ίδια συνέντευξη Τύπου.