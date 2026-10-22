Ένας άνδρας μεταμφιεσμένος ως Ντόναλντ Τραμπ, κλεισμένος μέσα σε ένα κελί φυλακής , προκαλεί την περιέργεια και τα χαμόγελα των περαστικών στην πλατεία Τατζρίς της Τεχεράνης.

Η νέα αυτή εγκατάσταση από τον Δήμο της ιρανικής πρωτεύουσας, εντάσσεται στο πλαίσιο της επικοινωνιακής εκστρατείας του Ιράν για τη διαπόμπευση και την απαξίωση του Αμερικανού προέδρου εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η εγκατάσταση στην πλατεία Τατζρίς της Τεχεράνης

Σε μία από τις πλέον εύπορες γειτονιές στα βόρεια της Τεχεράνης, στην πλατεία Τατζρίς, ο Δήμος της πόλης τοποθέτησε μια διαφημιστική πινακίδα πάνω στην οποία έχει κατασκευαστεί ένα μικρό κελί φυλακής.

Μέσα στο κελί, το οποίο διαθέτει ένα κρεβάτι και μια τουαλέτα, βρίσκεται ένας άνδρας ντυμένος με κοστούμι και κόκκινη γραβάτα, φοράει μάσκα από λάτεξ που απεικονίζει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και βηματίζει συνεχώς.

Δίπλα στην εγκατάσταση, μια ειδική οθόνη προβάλλει μηνύματα που καταγγέλλουν τα «εγκλήματα πολέμου» για τα οποία η Τεχεράνη κατηγορεί τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Η αντίδραση των πολιτών και οι αντιδράσεις

Η πρωτότυπη αυτή παρέμβαση προσέλκυσε το ενδιαφέρον πλήθους περαστικών, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στο σημείο, έβγαλαν φωτογραφίες και selfies, ενώ δεν έλειψαν και τα αστεία ή οι λεκτικές επιθέσεις προς τον «ψεύτικο» Τραμπ:

«Μην ανησυχείς, θα πληρώσουμε την εγγύησή σου και θα σε αφήσουμε ελεύθερο!» , φώναξε ένας περαστικός.

«Τραμπ, αυτή τη φορά θα σε σκοτώσουμε!», ανέφερε απειλητικά ένας άλλος.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στην ιρανική κυβέρνηση, η εγκατάσταση θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα, ως υπενθύμιση προς τους πολίτες για την «ανάγκη απόδοσης δικαιοσύνης».

Το πλαίσιο της επικοινωνιακής εκστρατείας του Ιράν

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η Ισλαμική Δημοκρατία έχει εντείνει τις προσπάθειες επηρεασμού της κοινής γνώμης, αξιοποιώντας μέσα όπως μεγάλα γκράφιτι, κινούμενα βίντεο τύπου Lego και εικαστικές εγκαταστάσεις.

Η ρητορική της Τεχεράνης κατά της αμερικανικής ηγεσίας έχει σκληρύνει περαιτέρω μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος έχασε τη ζωή του την πρώτη ημέρα των πολεμικών επιχειρήσεων. Το Ιράν παρουσιάζει τον Αμερικανό πρόεδρο ως «εγκληματή» και εκφράζει σταθερά την επιθυμία του για εκδίκηση.

Παράλληλα, η Τεχεράνη κατηγορεί τις αμερικανικές δυνάμεις ότι έχουν στοχοποιήσει σκόπιμα μη στρατιωτικές υποδομές στο νότιο τμήμα της χώρας, συμπεριλαμβανομένου ενός σχολείου και μιας γαμήλιας τελετής, προκαλώντας τον θάνατο δεκάδων γυναικών και παιδιών.

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