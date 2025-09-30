Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Μια 73χρονη γιαγιά η οποία έζησε περισσότερο από τρεις δεκαετίες στις ΗΠΑ έχει απελαθεί στην Ινδία. Η Harjit Kaur, η οποία είχε υποβάλει ανεπιτυχώς αίτηση για άσυλο στις ΗΠΑ, συνελήφθη από αξιωματούχους της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ (ICE) στις 8 Σεπτεμβρίου, προκαλώντας σοκ μεταξύ της κοινότητας των Σιχ.

Μετακόμισε στην Καλιφόρνια το 1991, με τους δύο νέους γιους της, για να ξεφύγουν από την πολιτική αναταραχή στο Παντζάμπ, κι έζησαν και εργάστηκαν εκεί, κάνοντας αρκετές ανεπιτυχείς προσπάθειες για άσυλο στις ΗΠΑ. Ο δικηγόρος της, Deepak Ahluwalia, ισχυρίστηκε ότι η κ.Kaur – η οποία δεν έχει ποινικό μητρώο – αντιμετωπίστηκε με «απαράδεκτο» τρόπο από τους αξιωματούχους του ICE, κατά τη διάρκεια της κράτησής της.

Η κ. Kaur μεταφέρθηκε σε μια εγκατάσταση κράτησης στη Γεωργία στις 19 Σεπτεμβρίου και απελάθηκε στην Ινδία στις 22 Σεπτεμβρίου, χωρίς να μπορέσει καθόλου να επισκεφτεί την κατοικία της στην Αμερική ή να έχει την ευκαιρία για να αποχαιρετήσει όπως πρέπει την οικογένεια και τους φίλους της, δήλωσε ο κ. Ahluwalia. Ο κ. Ahluwalia περιέγραψε τη μεταχείριση της κ. Kaur σε ένα βίντεο στο Instagram ως «απαράδεκτη», λέγοντας ότι πέρασε κάπου 60 με 70 ώρες σε κράτηση χωρίς κρεβάτι, αναγκασμένη να κοιμηθεί στο πάτωμα παρά τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει και στα δυο γόνατα.

Ισχυρίστηκε ότι της δόθηκε πάγος αντί για φάρμακα, και ότι αρνήθηκε το φαγητό που της παρείχαν, με τους φρουρούς να την κατηγορούν για την ανικανότητά της να φάει το σάντουιτς που της προσέφεραν. Σε προηγούμενη δήλωση στο BBC, το Ice δήλωσε ότι η κ. Kaur «εξάντλησε δεκαετίες της δίκαιης διαδικασίας» και ότι ένας δικαστής μετανάστευσης είχε παραγγείλει την απομάκρυνσή της το 2005.

«Η Harjit Kaur έχει καταθέσει πολλαπλές προσφυγές στο Εφετείο και έχανε κάθε φορά. Τώρα που έχει εξαντλήσει όλες τις νομικές διορθωτικές ενέργειες, ο ICE μας θα επιβάλλει το δίκαιο και τις εντολές του δικαστή. Δεν θα σπαταλήσει άλλα δολάρια φόρων των ΗΠΑ», πρόσθεσε. Η κ. Kaur, η οποία έζησε στην περιοχή Ηρακλής του κόλπου του Σαν Φρανσίσκο, εργάστηκε για δύο δεκαετίες ως ράφτρα ινδικών ρούχων, συγκεκριμένα σάρι, και πλήρωνε τους φόρους της κανονικά. Οι αιτούντες άσυλο επιτρέπεται να ζουν και να εργάζονται νόμιμα, όσο οι υποθέσεις τους βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Αφού έχουμε ζήσει για τόσο πολύ καιρό στις ΗΠΑ, ξαφνικά μας συλλαμβάνουν και απελαύνουν με αυτόν τον τρόπο, που είναι καλύτερο να πεθάνουμε παρά να αντιμετωπίσουμε κάτι τέτοιο», δήλωσε η κα Kaur στην εφημερίδα Times of India μετά την προσγείωση της στο Δελχί την Πέμπτη(24/09). Αφού απορρίφθηκαν οι προσφυγές της, η κ. Kaur συνέχισε να παραμένει και να εργάζεται στις ΗΠΑ, καθώς δεν είχε τα κατάλληλα έγγραφα για να επιστρέψει στην Ινδία. Από τότε, της ζητήθηκε να δίνει αναφορά στις αρχές μετανάστευσης κάθε έξι μήνες. Συνελήφθη στο Σαν Φρανσίσκο όταν είχε πάει για check-in.

Η σύλληψή της προκάλεσε σοκ και οργή στην κοινότητα των Σιχ, με υποστηρικτές να κάνουν διαμαρτυρίες στην Καλιφόρνια. Η σύλληψη και η απέλαση της κας Kaur έρχεται εν μέσω μιας ευρύτερης καταστολής από τη διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ για τη μετανάστευση και ιδιαίτερα για τους υποτιθέμενους παράνομους μετανάστες στις ΗΠΑ. Εκατοντάδες χιλιάδες αιτούντες άσυλο φτάνουν στα σύνορα της χώρας κάθε χρόνο και πάνω από 3,7 εκατομμύρια περιπτώσεις ασύλου εκκρεμούν επί του παρόντος σε δικαστήρια μετανάστευσης. Ο Tραμπ δήλωσε ότι θέλει να εκτοπίσει τους «χειρότερους από τους χειρότερους», αλλά οι επικριτές λένε ότι οι μετανάστες χωρίς ποινικό μητρώο που ακολουθούν τη δέουσα διαδικασία έχουν επίσης στοχοποιηθεί.