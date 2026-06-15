Σε κατάσταση συναγερμού βρέθηκε η ουκρανική πρωτεύουσα κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας καθώς καταγράφηκε μια νέα, μεγάλης έκτασης στρατιωτική επιχείρηση από την πλευρά της Ρωσίας με χρήση πυραύλων.

Σύμφωνα με τις ανταποκρίσεις του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, η δραστηριότητα στον ουρανό του Κιέβου ήταν έντονη, με τα συστήματα αεράμυνας της πόλης να ενεργοποιούνται άμεσα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Από τις αναχαιτίσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, υπήρξαν αναφορές για πτώση συντριμμιών σε διάφορα σημεία του αστικού ιστού της πόλης.

Οι τοπικές αρχές και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν αμέσως για την καταγραφή των επιπτώσεων και την παροχή βοήθειας όπου κρίθηκε απαραίτητο, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με προσοχή τη συνεχιζόμενη ένταση στην περιοχή.

Από την πλευρά του ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε μέσω Telegram ότι χτυπήθηκαν κτήρια στις συνοικίες Ποντίλσκι και Ομπολόνσκι.

Πυραυλικά πλήγματα αναφέρθηκαν επίσης από τις αρχές στο Χάρκοβο (βορειοανατολικά).

Εν τω μεταξύ στο Κίεβο, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Τιμούρ Τκατσένκο έκανε λόγο για έναν τραυματισμό μέχρι τώρα, συμπληρώνοντας πως υπέστησαν επιθέσεις επτά συνοικίες.

Στο Χάρκοβο, ο δήμαρχος Ιχόρ Τερέχοφ έκανε λόγο για τραυματίες, χωρίς να δώσει αριθμό.

Σημειώνεται πως η επίθεση ανακοινώθηκε καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν ανακοίνωσαν πως σύναψαν συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα.