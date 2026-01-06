Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Ουκρανίας υπέγραψαν την Τρίτη στο Παρίσι μια δήλωση προθέσεων για τη μελλοντική ανάπτυξη πολυεθνικών δυνάμεων, ως εγγύηση ασφαλείας για την Ουκρανία, μόλις επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι οι εγγυήσεις αυτές διασφαλίζουν πως η Ουκρανία δεν θα εξαναγκαστεί σε παράδοση και ότι οποιαδήποτε συμφωνία ειρήνης δεν θα παραβιαστεί στο μέλλον από τη Ρωσία.

«Οι 35 χώρες του “Συνασπισμού των Προθύμων” επικύρωσαν σήμερα τη “διακήρυξη του Παρισιού”, η οποία περιγράφει λεπτομερώς “ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για σταθερή και διαρκή ειρήνη” στην Ουκρανία», ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος χαιρέτισε την «επιχειρησιακή σύγκλιση» μεταξύ των μελών του.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε επίσης τη δημιουργία ενός επιχειρησιακού κέντρου, αποστολή του οποίου θα είναι ο συντονισμός των ενόπλων δυνάμεων των κρατών που έχουν δηλώσει διατεθειμένα να συνδράμουν την Ουκρανία, με τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

Ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε ακόμη τη συνέχιση «των προετοιμασιών για την ανάπτυξη μιας πολυεθνικής δύναμης στον αέρα, στη θάλασσα και στο έδαφος» η οποία θα παράσχει, όπως είπε «μια μορφή καθησυχασμού τις ημέρες που θα ακολουθήσουν την κατάπαυση του πυρός και μακριά από τη γραμμή επαφής».

Ανέφερε επίσης ότι οι μηχανισμοί παρακολούθησης της κατάπαυσης του πυρός θα τεθούν υπό αμερικανική ηγεσία», ενώ σημείωσε και τον ιδιαίτερο ρόλο που θα διαδραματίσει η Τουρκία αναφορικά με την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα, όπως αναφέρουν δημοσιογραφικές πληροφορίες.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε ότι η Βρετανία θα συμμετάσχει στο σύστημα παρακολούθησης και επαλήθευσης οποιασδήποτε μελλοντικής κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία, το οποίο θα τελεί υπό αμερικανική ηγεσία.

Τόνισε ότι Βρετανία και Γαλλία θα προχωρήσουν στη δημιουργία στρατιωτικών κόμβων στην Ουκρανία, στο πλαίσιο της εφαρμογής και στήριξης μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας και πρόσθεσε ότι θα διατηρηθεί η πίεση προς τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής περαιτέρω μέτρων σε εμπόρους πετρελαίου και σε φορείς που στηρίζουν τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Μόσχας.

Zelenskyy, Macron and Starmer sign a declaration of intent regarding multinational force deployment in Ukraine in the future at the meeting of the ‘coalition of the willing’ in Paris pic.twitter.com/CogafLIVgi — Dhairya Maheshwari (@dhairyam14) January 6, 2026

Ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι καταγράφηκε «σημαντική πρόοδος» σε σειρά κρίσιμων ζητημάτων για την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων ασφάλειας και ενός λεγόμενου «σχεδίου ευημερίας».

Σε ανάρτησή του στο X, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνούν με τη «Συμμαχία των Προθύμων» πως οι διαρκείς εγγυήσεις ασφάλειας και οι ισχυρές δεσμεύσεις για ευημερία αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για μια βιώσιμη ειρήνη στη χώρα. Και πρόσθεσε ότι οι συνομιλίες με την Ουκρανική αντιπροσωπεία θα συνεχιστούν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η «Συμμαχία των Προθύμων» προσδιόρισε ποια κράτη θα συμμετάσχουν στην αποτρεπτική δύναμη για την Ουκρανία, καθώς και το σχήμα λειτουργίας της.

Παράλληλα, ανέφερε ότι υπήρξαν «συγκεκριμένες συζητήσεις» με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την παρακολούθηση μιας μελλοντικής κατάπαυσης του πυρός και ότι η Ουκρανία προσβλέπει στην υπογραφή εγγυήσεων ασφάλειας «πολύ σύντομα».

Σημείωσε ακόμη ότι συζητήθηκαν ορισμένες ιδέες γύρω από το εδαφικό ζήτημα και ότι η Ουκρανική αντιπροσωπεία θα παραμείνει στο Παρίσι για περαιτέρω διαβουλεύσεις.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, δήλωσε ότι οι εταίροι που συζητούν τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία δεν αναμένουν την παρουσία Πολωνικών στρατευμάτων στη χώρα. Ανέφερε ότι το Κίεβο «συζητά σοβαρά για συμβιβασμό» στον πόλεμο με τη Ρωσία και ότι πρέπει να διατηρηθεί η αλληλεγγύη στη διατλαντική πίεση προς τη Μόσχα. Πρόσθεσε ότι η ενότητα μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών στο ουκρανικό ζήτημα «φαίνεται σήμερα να είναι διασφαλισμένη».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, δήλωσε ότι η «Συμμαχία των Προθύμων» προωθεί εγγυήσεις ασφάλειας τύπου ΝΑΤΟ για την Ουκρανία και ότι οι συνομιλίες στο Παρίσι ανέδειξαν ενότητα μεταξύ Ουκρανίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης γύρω από ένα μακροπρόθεσμο πλαίσιο ασφάλειας, με τα μέλη της συμμαχίας να συμφωνούν στην ανάγκη διατήρησης της πίεσης προς τη Ρωσία.

Από την πλευρά του, ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε ότι η Ισπανία θα προτείνει τη συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεών της στην Ουκρανία για την εδραίωση της ειρήνης, εφόσον προηγηθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Ανέφερε ότι «η Ισπανική κυβέρνηση θα προτείνει να ανοίξει ο δρόμος για στρατιωτική συμμετοχή στην Ουκρανία», προσθέτοντας ότι προτίθεται να συζητήσει το ενδεχόμενο αυτό με τα βασικά πολιτικά κόμματα της χώρας του.

Στη συνάντηση ηγετών της «Συμμαχίας των Προθύμων» για την Ουκρανία, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, συμμετείχε και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επαναλαμβάνοντας την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης και στήριξης των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, τις οποίες χαρακτήρισε τη σημαντικότερη εγγύηση ασφάλειας για τη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη ανακοινώσει, στις αρχές Δεκεμβρίου, συνεισφορά ύψους 20 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της Νατοϊκής Πρωτοβουλίας Prioritized Ukraine’s List of Requirements.

Τόνισε, ωστόσο, ότι η χώρα μας δεν θα συμμετάσχει σε ευρωπαϊκή στρατιωτική δύναμη εντός της Ουκρανίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνδρομής με άλλους τρόπους εκτός ουκρανικού εδάφους, ακόμη και σε τομείς όπως η θαλάσσια επιτήρηση.