Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Οι ευρωπαϊκές χώρες συνεργάζονται με την Ουκρανία πάνω σε ένα προτεινόμενο σχέδιο 12 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg News την Τρίτη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ένα ειρηνευτικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα εποπτεύει την εφαρμογή του σχεδίου. Πηγές που γνωρίζουν το θέμα τονίζουν ότι η πρωτοβουλία αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει αντίστοιχη λύση με εκείνη που εφαρμόστηκε στη Λωρίδα της Γάζας, παράλληλα με την αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού της Ουκρανίας.

Με βάση αυτήν την πρόταση, η Ουκρανία θα λάβει εγγυήσεις ασφαλείας και πόρους για την αποκατάσταση των ζημιών από τον πόλεμο. Θα υπάρξει επίσης μια πρόβλεψη για την ταχεία ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ταυτόχρονα, όπως αναφέρεται, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να ασκεί πιέσεις στον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ώστε η Ουκρανία να παραχωρήσει στη Ρωσία τον έλεγχο της περιοχής του Ντονμπάς, που περιλαμβάνει τις Περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Κορυφαίος Ουκρανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο ανωνυμίας στο AFP, ανέφερε ότι ο Τραμπ προέτρεψε τον Ζελένσκι να αποσύρει τα ουκρανικά στρατεύματα από τα εδάφη του Ντονμπάς που δεν έχουν καταληφθεί από τις ρωσικές δυνάμεις, αποδεχόμενος έτσι τις απαιτήσεις της Μόσχας.

Η συνάντηση στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή περιγράφηκε από τον αξιωματούχο ως «τεταμένη και δύσκολη», προσθέτοντας ότι η ουκρανική πλευρά διαπίστωσε μια πιθανή μεταστροφή της αμερικανικής πολιτικής. Υπάρχει η εκτίμηση ότι αυτή η θέση μπορεί να αποτελεί μέρος των 12 σημείων του σχεδίου, με τον Τραμπ να έχει πλήρη επίγνωση της σημασίας της.

Πηγή: bloomberg