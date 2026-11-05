Τουλάχιστον 25 αεροπορικές πτήσεις σε όλη την Ευρώπη πραγματοποίησαν σήμερα απρογραμμάτιστες προσγειώσεις ή συνοδεύτηκαν από μαχητικά αεροσκάφη, μέχρι τις 15:30 το μεσημέρι της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου, εξαιτίας ψευδών απειλών για βόμβες στα αεροσκάφη.

Πολλά αεροσκάφη ακινητοποιήθηκαν ή επέστρεψαν στα αεροδρόμια αναχώρησής τους και οι επιβάτες τους αποβιβάστηκαν, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Όλες οι πτήσεις που αναγκαστικά διαταράχθηκαν προσγειώθηκαν με ασφάλεια, τόνισαν οι Αρχές, ενώ σε καμία από αυτές δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο.

Δεν βρέθηκε κάτι στις πτήσεις της Aegean

Ανάμεσα στις πτήσεις ήταν και δύο της Aegean Airlines, όπου ο συναγερμός έληξε χωρίς να υπάρξουν προβλήματα.

Όπως μετέδωσαν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι Ιταλών πυροτεχνουργών μετά από συναγερμό για βόμβα σε αεροσκάφος της Aegean, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Μιλάνο, με αριθμό Α3552, χωρίς να εντοπιστεί κάποιο ύποπτο αντικείμενο.

Το επιβατικό αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου, όπου ενεργοποιήθηκαν άμεσα όλα τα σχετικά πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης και ασφαλείας. Οι τοπικές Αρχές και οι Ειδικές Δυνάμεις του αεροδρομίου ανέλαβαν τους απαραίτητους ελέγχους στο αεροσκάφος, τους επιβάτες και τις αποσκευές.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ANSA, απειλή για βόμβα δέχτηκε και δεύτερη πτήση της Aegean από Αθήνα για Βιέννη και μία πτήση της Ryanair από το Πόρτο της Πορτογαλίας. Και τα δύο αεροσκάφη προσγειώθηκαν με ασφάλεια στον προορισμό τους, παρά τους συναγερμούς για πιθανή ύπαρξη εκρηκτικών μηχανισμών.

H ανακοίνωση της Aegean

Σε ανακοίνωσή της η Aegean επιβεβαιώνει το γεγονός και επισημαίνει πως εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Αναλυτικά το κείμενο:

«Η AEGEAN επιβεβαιώνει ότι σήμερα, 5 Νοεμβρίου, ενημερώθηκε για απειλή βόμβας στις πτήσεις Α3552 από Θεσσαλονίκη προς Μιλάνο και Α3860 από Αθήνα προς Βιέννη. Σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές, εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και κατόπιν της ολοκλήρωσης των διαδικασιών και της επιβεβαίωσης ότι η απειλή ήταν αβάσιμη, οι πτήσεις αναχώρησαν από τα παραπάνω αεροδρόμια. Η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων μας αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας».

Τζιτζικώστας: «Κάθε απειλή κατά αμάχων είναι απαράδεκτη»

«Κάθε απειλή κατά αμάχων είναι απαράδεκτη. Η διασφάλιση της ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών παραμένει προτεραιότητα» σημειώνει σε ανάρτησή του ο αρμόδιος επίτροπος της ΕΕ για τις Μεταφορές, Απόστολος Τζιτζικώστας.



«Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τα κράτη-μέλη που έχουν επηρεαστεί, καθώς και με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας. Έχει ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ για θέματα αεροπορικής ασφάλειας. Έχω ζητήσει από τις Εθνικές Αρχές, οι οποίες είναι αρμόδιες για την αξιολόγηση απειλών κατά της ασφάλειας, τη διερεύνηση περιστατικών και την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων αεροπορικής ασφάλειας, να συνεργάζονται στενά με τους φορείς διαχείρισης των αεροδρομίων, τις αεροπορικές εταιρείες και τις αρχές επιβολής του νόμου», επισημαίνει.

Τέλος, υπογραμμίζει ότι «είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με το αν τα αναφερόμενα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους. Οι εθνικές έρευνες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη».

Οι πτήσεις ανά την Ευρώπη όπου έγιναν οι φάρσες

Γαλλία

Η αρχή το πρωί της Πέμπτης έγινε με την απειλή για τοποθέτηση βόμβας σε πτήση που εκτελούσε το δρομολόγιο Δουβλίνο – Ρώμη. Το αεροσκάφος, ένα Airbus A320, με 151 επιβάτες και 6 μέλη πλήρωμα, αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία και να προχωρήσει σε έκτακτη προσγείωση στην αεροπορική βάση του Εβρέ, στη Γαλλία.

Η πτήση EI402, της Aer Lingus, είχε αρχικά προγραμματιστεί να φτάσει στην ιταλική πρωτεύουσα και να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο γύρω στις 10:30 π.μ., αλλά χρειάστηκε να κάνει στροφή πάνω από το Παρίσι και να προσγειωθεί εκτάκτως στην γαλλική αεροπορική βάση του Εβρέ.

Βουλγαρία

Σήμερα το πρωί, τρία αεροσκάφη της Ryanair, που εκτελούσαν πτήσεις από τη Μαδρίτη, την Κοπεγχάγη και το Λονδίνο-Στάνστεντ προς τη Σόφια, έγιναν στόχος ψευδών απειλών για βόμβες, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια εκπρόσωπος του βουλγαρικού Υπουργείου Μεταφορών.

Δύο αεροσκάφη προσγειώθηκαν στη Σόφια, τον προβλεπόμενο προορισμό τους, ενώ το τρίτο, από το Λονδίνο-Στάνστεντ, εκτράπηκε στο αεροδρόμιο της Φιλιππούπολης, ανατολικά της πρωτεύουσας.

Τα τρία αεροσκάφη ελέγχθηκαν και δεν βρέθηκαν εκρηκτικά, ανέφερε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τσεχία

«Αφού λάβαμε απειλή για την ύπαρξη αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών σε τέσσερα αεροπλάνα με προορισμό την Πράγα, αρχίσαμε να προετοιμαζόμαστε για την προσγείωσή τους», δήλωσε η τσεχική αστυνομία στο X αργά σήμερα το πρωί.

«Πιστεύουμε ότι αυτές οι απειλές είναι απίθανο να είναι βάσιμες. Παρ’ όλα αυτά, δεν υποτιμούμε την κατάσταση και έχουν εφαρμοστεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, φροντίζοντας να ελαχιστοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον αντίκτυπό τους στους επιβάτες και στις λειτουργίες του αεροδρομίου», πρόσθεσε η αστυνομία.

Ιταλία

Μια πτήση της Aer Lingus από το Δουβλίνο προς τη Ρώμη εκτράπηκε σήμερα το πρωί στην αεροπορική βάση Εβρέ στη Γαλλία, ανακοίνωσαν οι γαλλικές Αρχές.

Σε ανακοίνωσή της, η Aer Lingus επιβεβαίωσε ότι η πτήση EI402 «προσγειώθηκε με ασφάλεια» και ότι η αεροπορική εταιρεία εργάζεται για να μεταφέρει τους επιβάτες της στους τελικούς τους προορισμούς «το συντομότερο δυνατό».

Δύο πτήσεις της Wizz Air που αναχώρησαν από το αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου στη βόρεια Ιταλία επηρεάστηκαν επίσης, η μία με προορισμό το Βουκουρέστι και η άλλη τη Βαρσοβία. Η πτήση προς τη Βαρσοβία προσγειώθηκε στη Βιέννη, ανέφερε η αεροπορική εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Μια πτήση της Wizz Air από το Μιλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Βουκουρέστι, τόνισε η Υπηρεσία Πληροφοριών της Ρουμανίας. Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι μια πτήση της Wizz Air από το Μιλάνο προς τη Βαρσοβία είχε εκτραπεί στη Βιέννη.

Παράλληλα ο συναγερμός για την πτήση της Aegean εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Μιλάνο, με αριθμό Α3552, αφορούσε και αεροσκάφος της εταιρείας Ryanair, το οποίο απογειώθηκε από το Πόρτο και έφτασε στο αεροδρόμιο Μαλπένσα. Οι έλεγχοι των Ιταλών πυροτεχνουργών διήρκεσαν σχεδόν τέσσερις ώρες, ενώ με την υπόθεση ασχολείται τώρα η Εισαγγελία του Μπούστο Αρσίτσιο, στη Λομβαρδία.

Φινλανδία

Μια άλλη πτήση της Finnair από το Ελσίνκι προς τη Ρώμη έγινε επίσης στόχος ψευδούς απειλής για ύπαρξη βόμβας και με συνοδεία ιταλικών μαχητικών προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Fiumicino της Ρώμης, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκπρόσωπος της αρχής αεροδρομίων της Ρώμης.

Μια άλλη πτήση της Finnair από το Ελσίνκι με προορισμό τη Βιέννη έγινε επίσης στόχος ψευδούς απειλής για βόμβα, πρόσθεσε η εκπρόσωπος Στένα Τουνάνεν.

Ισπανία

Οι ισπανικές Αρχές έλαβαν τρεις απειλές για βόμβες μέσω e-mail σε λιγότερο από 20 λεπτά περίπου στις 9 τοπική ώρα, οι οποίες αφορούσαν δύο αναχωρήσεις της Air Europa από τη Μαδρίτη προς το Παρίσι, και τέσσερις εισερχόμενες πτήσεις της Iberia από τη Ρώμη και το Μιλάνο, δήλωσε η Πολιτική Προστασία της Ισπανίας.

Βρετανία, Πολωνία, Δανία

Δύο πτήσεις της Easyjet από τη Βρετανία, μία πτήση από την Ιρλανδία και μία από την Ελλάδα προσγειώθηκαν όπως είχε προγραμματιστεί στην Πράγα έπειτα από απειλές για βόμβες.

Η πτήση της LOT από τη Βαρσοβία προσγειώθηκε όπως είχε προγραμματιστεί στις Βρυξέλλες έπειτα από προειδοποίηση ασφαλείας, ανέφερε η πολωνική αεροπορική εταιρεία.

Στη Δανία, μια στρατιωτική μονάδα εξουδετέρωσης βομβών ερεύνησε δύο αεροπλάνα στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, αλλά δεν βρήκε κανέναν μηχανισμό, ανέφερε η αστυνομία.

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