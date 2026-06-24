Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Ρουμανία συνέταξε κατηγορητήριο κατά του προέδρου και του αντιπροέδρου ενός συλλόγου, μετά από έρευνα σε έξι έργα Erasmus.

Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατέσχεσε περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων, ενός οχήματος και τραπεζικών λογαριασμών, για την αποκατάσταση της ζημίας, η οποία ανέρχεται σε 111.342 ευρώ.

Το Erasmus είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποστηρίζει τη διασυνοριακή κινητικότητα, την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τα έργα για τη νεολαία σε όλη την Ευρώπη.

Το πρόγραμμα προβλέπει προκαταβολή έως και 80% της επιχορήγησης, η οποία παραμένει ιδιοκτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως ότου υποβληθεί ικανοποιητική τελική έκθεση.

Τα δύο άτομα κατηγορούνται για κατάχρηση αυτού του μηχανισμού μέσω της υποβολής πλαστών δικαιολογητικών με σκοπό την εκτροπή των κονδυλίων για προσωπική χρήση.

Σύμφωνα με την έρευνα, ορισμένα έργα υλοποιήθηκαν μόνο εν μέρει, ενώ άλλα δεν υλοποιήθηκαν καθόλου.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το κόστος των έργων διογκώθηκε μέσω ψευδών δηλώσεων.

Εάν οι κατηγορούμενοι κριθούν ένοχοι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ποινή φυλάκισης από δύο έως επτά έτη.

Ο σύλλογος, ενεργώντας μέσω διορισμένου εκπροσώπου, έχει συνάψει συμφωνία διευθέτησης της υπόθεσης (συμφωνία ομολογίας ενοχής), η οποία τελεί υπό την έγκριση του δικαστηρίου. Βάσει των όρων της συμφωνίας, τα μέρη συμφώνησαν σε χρηματική ποινή και στη δημοσιοποίηση της απόφασης του δικαστηρίου ως πρόσθετη κύρωση.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σημειώνει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια ρουμανικά δικαστήρια.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι η ανεξάρτητη δημόσια εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδια για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.