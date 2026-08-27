Μετά την συμφωνία που επιτεύχθηκε στις ΗΠΑ για τον περιορισμό, μεταξύ άλλων, των συνεπειών του Instagram ή του Facebook στους εφήβους, η Meta οφείλει «να προστατεύσει επίσης τα δικά μας παιδιά», δήλωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την ώρα που ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός αποτελεί αντικείμενο σειράς ερευνών και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Αναμένουμε την ορθή διαχείριση του χρόνου που δαπανάται μπροστά στις οθόνες, τον κατάλληλο γονεϊκό έλεγχο στις πλατφόρμες (…) Επαφίεται πλέον στην εταιρεία να προτείνει την ανάληψη αυτών των δεσμεύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία και των δικών μας παιδιών», δήλωσε ο Τομάς Ρενιέ, ένας από τους εκπρόσωπους της Κομισιόν.

Η Meta δέχθηκε χθες να καταβάλει έως και 17 δισεκατομμύρια δολάρια και να εφαρμόσει περιορισμούς στην χρήση του Instagram και του Facebook από τους εφήβους σε πενήντα αμερικανικές πολιτείες και εδαφικές οντότητες στο πλαίσιο δικαστικού διακανονισμού.

Στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κομισιόν κάλεσε τις 10 Ιουλίου την Meta να τροποποιήσει τα interfaces του Facebook και του Instagram που θεωρούνται υπερβολικά «εθιστικά», υπό την απειλή επιβολής μεγάλου προστίμου.

Οι Βρυξέλλες προσάπτουν στον όμιλο του Μαρκ Ζάκερμπεργκ ότι δεν αξιολόγησε σωστά και δεν περιόρισε επαρκώς τους κινδύνους του εθισμού για τους χρήστες του Facebook και του Instagram, ιδιαίτερα για τους ανηλίκους και τους ευάλωτους ενηλίκους, εξαιτίας της εφαρμογής λειτουργιών που έχουν σχεδιαστεί για να κρατούν την προσοχή τους όσο το δυνατόν περισσότερο.

«Η μπάλλα βρίσκεται στο γήπεδο της Meta και ο όμιλος «γνωρίζει τι περιμένουμε από αυτούς», υπενθύμισε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. «Είχαμε επαφές με την Meta μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας στις ΗΠΑ», πρόσθεσε.

«Βρισκόμαστε σε έναν συνεχή διάλογο για να προσφέρουμε στα παιδιά μας, εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανάλογα καλή προστασία».

Οι Βρυξέλλες δεν είναι ικανοποιημένες από τους γονεϊκούς ελέγχους που είναι ενσωματωμένοι στο Facebook και το Instagram, οι οποίοι θεωρούνται υπερβολικά περίπλοκοι στη διαχείριση, ούτε από τις ρυθμίσεις για τον περιορισμό του χρόνου που περνούν οι έφηβοι μπροστά στην οθόνη.

Η Meta είχε αμφισβητήσει τα προκαταρκτικά συμπεράσματα των Βρυξελλών και δεσμεύθηκε παράλληλα να συνεργαστεί με την Κομισιόν ώστε να διαμορφώσει «ένα ασφαλές και θετικό διαδικτυακό περιβάλλον».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε αυτές τις προκαταρκτικές εντολές στο πλαίσιο έρευνας που ξεκίνησε τον Μάιο του 2024 κατά του ομίλου του Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ο οποίος είναι ύποπτος ότι δεν κάνει αρκετά για την προστασία των ανηλίκων στο Διαδίκτυο.

Η διαδικασία αυτή διεξάγεται βάσει του ευρωπαϊκού Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), στο πλαίσιο του οποίου οι Βρυξέλλες απηύθυναν στις αρχές του έτους παρόμοιο αίτημα προς το TikTok.