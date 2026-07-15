Νέα σελίδα στη στρατιωτική και τεχνολογική συνεργασία τους ανοίγουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ουκρανία, με φόντο την κοινή ανάπτυξη μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Την επίσημη υπογραφή της σχετικής συμφωνίας σύμπραξης έκανε γνωστή η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στο Κίεβο.

Πιο συγκεκριμένα, η επικεφαλής της Κομισιόν, μιλώντας από την ουκρανική πρωτεύουσα και έχοντας δίπλα της τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη σύμπραξη ως τη δική τους κοινή συμφωνία για τα drones.

Σύμφωνα με την ίδια, η κίνηση αυτή φιλοδοξεί να συνδυάσει την ουκρανική εφευρετικότητα στο πεδίο με τη μεγάλη βιομηχανική δυναμική που διαθέτει η Ευρώπη, αν και κατά την παρουσίαση της πρωτοβουλίας δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία ή λεπτομέρειες για το ύψος της χρηματοδότησης.

Η Ουκρανία έχει αναπτύξει μετά την ρωσική εισβολή το 2022 υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα των drones.

«Αυτό πρέπει να το εκμεταλλευθούμε μαζί», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και εξήγησε; «Η ιδέα είναι η σύνδεση αυτής της τεχνογνωσίας και της εμπειρογνωμοσύνης που έχουν δοκιμαστεί επί του πεδίου με τις τεράστιες τεχνολογικές και βιομηχανικές δυνατότητες της ΕΕ».

«Διαθέτουμε ασφαλείς μονάδες παραγωγής που μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση του όγκου», παραγωγής. «Με την συμφωνία αυτή, το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο: ήρθε η στιγμή για να επενδύσουμε στην Ουκρανία και αυτό σημαίνει να επενδύσουμε στην Ευρώπη και να επενδύσουμε στην κοινή μας ασφάλεια».

Η Ουκρανία κατασκευάζει ήδη περί τα 10 εκατομμύρια drones ετησίως, ορισμένα μακρού βεληνεκούς, και φιλοδοξεί να διπλασιάσει την παραγωγή της, δήλωσε στο πλευρό της ο πρόεδρος Ζελένσκι.

Σημειώνεται πως το Κίεβο έχει ήδη υπογράψει πλήθος συμφωνιών για drones με χώρες όπως το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία εν μέσω του πολέμου στην Μέση Ανατολή.