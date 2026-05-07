Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκαθάρισε τη στάση της απέναντι στις πρόσφατες προειδοποιήσεις της Μόσχας, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι «δεν θα αλλάξει ούτε τη θέση της, ούτε την παρουσία της» στην ουκρανική πρωτεύουσα. Η δήλωση αυτή, δια στόματος του εκπροσώπου της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ανουάρ Ελ-Ανούνι, έρχεται ως απάντηση στο τελεσίγραφο της Ρωσίας προς τις ξένες πρεσβείες στο Κίεβο.

Σημειώνεται πως η Μόσχα, από την Τετάρτη, έχει απευθύνει επίσημη ειδοποίηση προς το διπλωματικό σώμα, καλώντας τις πρεσβείες να απομακρύνουν άμεσα το προσωπικό και τους υπηκόους τους από το Κίεβο. Η Ρωσία συνδέει την ασφάλεια της ουκρανικής πρωτεύουσας με τους εορτασμούς της 9ης Μαΐου (Ημέρα της Νίκης κατά της ναζιστικής Γερμανίας).

Σύμφωνα με το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, οι «επιθέσεις αντιποίνων» κατά του Κιέβου, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων λήψης αποφάσεων και διοίκησης, θεωρούνται «αναπόφευκτες», στην περίπτωση που η Ουκρανία επιχειρήσει να διαταράξει τις εορταστικές εκδηλώσεις στη ρωσική επικράτεια το προσεχές Σάββατο.

Από την πλευρά της η ευρωπαϊκή πλευρά απέρριψε τις ρωσικές προειδοποιήσεις, χαρακτηρίζοντάς τις ως μέρος μιας στρατηγικής εκφοβισμού.