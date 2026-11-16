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Σαφή προειδοποίηση προς την Ευρώπη να μην πέσει στην παγίδα που στήνει η Ρωσία, αποφεύγοντας οποιαδήποτε συζήτηση για το σύστημα ευρωπαϊκής ασφαλείας προτού επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, απευθύνουν Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.
Σύμφωνα με όσα υπογραμμίζουν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις για ένα νέο πλαίσιο ασφαλείας, όπως αξιώνει η Μόσχα πριν από κάθε συζήτηση για τον πόλεμο, πρέπει να έπονται της παύσης των εχθροπραξιών και να συναρτώνται με ουσιαστικές υποχωρήσεις από τη ρωσική πλευρά.
Η συζήτηση αναζωπυρώθηκε μετά τη δήλωση της Ρωσίας την Παρασκευή ότι είναι ανοιχτή στη συμμετοχή ευρωπαϊκών κρατών στις ειρηνευτικές συνομιλίες, εφόσον διαπιστώσει ότι «όντως έχουν την πρόθεση να συμβάλουν στην ειρήνη».
Σε αυτό το πλαίσιο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποφάσισαν ότι η ευρωπαϊκή διαπραγματευτική ομάδα θα απαρτίζεται από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Πολωνία και τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, Υπουργοί Εξωτερικών πολλών άλλων κρατών-μελών επιμένουν ότι η ΕΕ οφείλει επί του παρόντος να εστιάσει στην ενίσχυση της βοήθειας προς το Κίεβο, αμφισβητώντας ανοιχτά την ειλικρίνεια των προθέσεων της Μόσχας για διάλογο.
Οι δηλώσεις των Ευρωπαίων Υπουργών και το νέο πακέτο κυρώσεων
Κατά την προσέλευσή τους στη μηνιαία σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες, οι εκπρόσωποι των κρατών-μελών και της ευρωπαϊκής διπλωματίας περιέγραψαν τη στάση της Ένωσης ως εξής:
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Κάγια Κάλας (Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ): Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας κατηγόρησε τη Μόσχα ότι χρησιμοποιεί τη διαδικασία ως πρόσχημα για να συνεχίσει τον πόλεμο, τονίζοντας: «Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μία κατάπαυση του πυρός για να ξεκινήσουν οι συνομιλίες για οτιδήποτε άλλο. Δεν το βλέπουμε επί του παρόντος διότι η Ρωσία στην πραγματικότητα κλιμακώνει». Πρόσθεσε δε πως «αυτή είναι ο επιτιθέμενος. Πρέπει να δούμε υποχωρήσεις εκ μέρους της».
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Κεστούτις Μπούντρις (ΥΠΕΞ Λιθουανίας): Υπογράμμισε ότι «οι κανόνες λειτουργούν, αλλά το πρόβλημα είναι ότι η Ρωσία τους παραβιάζει», προειδοποιώντας ότι η έναρξη συνομιλιών περί ευρωπαϊκής ασφαλείας με τη Μόσχα «προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες στη Ρωσία να αποκομίσει κέρδη. Άρα δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα αυτή».
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Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ (ΥΠΕΞ Σουηδίας): Επεσήμανε την ανάγκη άσκησης πίεσης στη Μόσχα, δηλώνοντας πως «ανεξαρτήτως ποιος θα μας εκπροσωπήσει στις συνομιλίες, η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται για συνομιλίες. Άρα χρειαζόμαστε μοχλούς πίεσης».
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Χέλεν ΜάκΕντι (ΥΠΕΞ Ιρλανδίας – Προεδρία ΕΕ): Ανακοίνωσε ότι νέο πακέτο ευρωπαϊκών κυρώσεων θα συζητηθεί εντός της εβδομάδας, ενώ οι υπουργοί αναμένεται να αποφασίσουν άμεσα για 113 νέες προσθήκες στη λίστα κυρώσεων, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνονται Ρώσοι υπήκοοι που κατηγορούνται για κυβερνοεπιθέσεις και σαμποτάζ.