Σαφή προειδοποίηση προς την Ευρώπη να μην πέσει στην παγίδα που στήνει η Ρωσία, αποφεύγοντας οποιαδήποτε συζήτηση για το σύστημα ευρωπαϊκής ασφαλείας προτού επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, απευθύνουν Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με όσα υπογραμμίζουν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις για ένα νέο πλαίσιο ασφαλείας, όπως αξιώνει η Μόσχα πριν από κάθε συζήτηση για τον πόλεμο, πρέπει να έπονται της παύσης των εχθροπραξιών και να συναρτώνται με ουσιαστικές υποχωρήσεις από τη ρωσική πλευρά.

Η συζήτηση αναζωπυρώθηκε μετά τη δήλωση της Ρωσίας την Παρασκευή ότι είναι ανοιχτή στη συμμετοχή ευρωπαϊκών κρατών στις ειρηνευτικές συνομιλίες, εφόσον διαπιστώσει ότι «όντως έχουν την πρόθεση να συμβάλουν στην ειρήνη».

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αποφάσισαν ότι η ευρωπαϊκή διαπραγματευτική ομάδα θα απαρτίζεται από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Πολωνία και τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, Υπουργοί Εξωτερικών πολλών άλλων κρατών-μελών επιμένουν ότι η ΕΕ οφείλει επί του παρόντος να εστιάσει στην ενίσχυση της βοήθειας προς το Κίεβο, αμφισβητώντας ανοιχτά την ειλικρίνεια των προθέσεων της Μόσχας για διάλογο.

Οι δηλώσεις των Ευρωπαίων Υπουργών και το νέο πακέτο κυρώσεων

Κατά την προσέλευσή τους στη μηνιαία σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες, οι εκπρόσωποι των κρατών-μελών και της ευρωπαϊκής διπλωματίας περιέγραψαν τη στάση της Ένωσης ως εξής: