Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρενέβη ανοιχτά στις ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις στον Καύκασο, εκφράζοντας την αμέριστη συμπαράστασή της προς το Γερεβάν.

Πιο συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Ανουάρ Ελ-Ανούνι, ξεκαθάρισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παραμείνει στο πλευρό της Αρμενίας, καταδικάζοντας τις μεθοδεύσεις και τις προσπάθειες εκφοβισμού που ασκούνται από την πλευρά της Μόσχας, ενόψει μάλιστα της κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης της 7ης Ιουνίου.

Επίσης από τις Βρυξέλλες επισημάνθηκε ότι η ρωσική πλευρά επιδιώκει εσκεμμένα να πλήξει την αρμενική οικονομία και να καθορίσει το αποτέλεσμα των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών. Η νέα αυτή κρίση πυροδοτήθηκε μετά την επίσημη απόφαση της Ρωσίας να επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς στις εισαγωγές αρμενικών φρούτων και λαχανικών. Η κίνηση αυτή αποτελεί ένα σοβαρό οικονομικό αντίμετρο, δεδομένου ότι η Ρωσία είναι ο κυριότερος εμπορικός εταίρος της χώρας, και έρχεται ως απάντηση στη σταθερή επιθυμία της Αρμενίας να προσεγγίσει την ευρωπαϊκή οικογένεια μελλοντικά.

Σημειώνεται πως ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε την Παρασκευή από το Καζακστάν ότι το «ουκρανικό σενάριο» ξεκίνησε με την απόπειρα του Κιέβου για εισδοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνοντας την πίεση προς το Γερεβάν και καλώντας την Αρμενία «να οργανώσει δημοψήφισμα για το θέμα το συντομότερο δυνατόν».

Η προοπτική αυτή απορρίφθηκε από τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν ο οποίος δήλωσε ότι «θα ήταν παράλογο» να οργανωθεί δημοψήφισμα όσο η επιλογή ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την υπό την ηγεσία της Μόσχας Ευρασιατική Οικονομική Ένωση δεν είναι αναπόφευκτη, την στιγμή που η Αρμενία δεν έχει υποβάλει υποψηφιότητα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν βρίσκεται κοντά στο καθεστώς της υπό ένταξιν χώρας».

Η ένταση καλλιεργήθηκε μία εβδομάδα πριν από τις βουλευτικές εκλογές στην Αρμενία οι οποίες θα θέσουν σε δοκιμασία τον Πρωθυπουργό Πασινιάν που επεδίωξε να καλλιεργήσει σχέσεις τόσο με την Ρωσία, όσο και με την Δύση.

Πάντως σήμερα, ο Πούτιν τηλεφώνησε στον Πρωθυπουργό της Αρμενίας για να του ευχηθεί «Χρόνια Πολλά» για τα γενέθλιά του … και «συζήτησαν τα αποτελέσματα της Συνόδου του Ανώτατου Ευρασιατικού Οικονομικού Συμβουλίου», ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Η Αρμενία φιλοξένησε την Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (EPC) και την Σύνοδο Κορυφής ΕΕ-Αρμενίας στις αρχές του Μαΐου. Η Ένωση έκανε λόγο για ένα «βήμα προς τα εμπρός» στις μεταξύ τους σχέσεις. Η Αρμενία έθεσε τέλος το 2024 στις σχέσεις της με την Ρωσία στον τομέα της ασφάλειας και το επόμενο έτος ψήφισε νόμο ο οποίος περιλαμβάνει την πρόθεσή της να ενταχθεί «κάποτε» στην Ευρωπαϊκή Ένωση.