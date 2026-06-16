Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), ξεκίνησε επίσημα τη διαδικασία ένταξης της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις των δύο χωρών με το ευρωπαϊκό μπλοκ.

Η έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων σηματοδοτεί την απαρχή μιας μακράς πορείας πολιτικών, οικονομικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων, η οποία αναμένεται να διαρκέσει αρκετά χρόνια.

Για το Κίεβο, η ένταξη στην ΕΕ δεν αποτελεί μόνο στρατηγικό στόχο, αλλά και εγγύηση ασφάλειας και οριστικής ευθυγράμμισης με τη Δύση, την ώρα που συνεχίζει να αντιμετωπίζει τη ρωσική εισβολή.

Ευρωπαϊκή Ένωση: Το πρώτο βήμα των διαπραγματεύσεων

Η επίσημη έναρξη της διαδικασίας πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα με διακυβερνητική διάσκεψη στο Λουξεμβούργο. Εκεί συμμετείχε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Τάρας Κάτσκα, εγκαινιάζοντας τις συνομιλίες που θα βοηθήσουν το Κίεβο να ευθυγραμμιστεί με τη νομοθεσία, τα πρότυπα και τις αξίες της ΕΕ.

«Η επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας και οι απειλές κατά της Ευρώπης αποτελούν μια διαρκή πολιτική της Ρωσίας. Γι’ αυτό πρέπει να είμαστε ενωμένοι και γι’ αυτό χρειαζόμαστε μια ταχύτερη και πιο ολοκληρωμένη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε ο Κάτσκα στους δημοσιογράφους.

Οι επιφυλάξεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παρά τη σημαντική αυτή εξέλιξη, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές επιφυλάξεις σε αρκετά κράτη-μέλη της ΕΕ σχετικά με την ετοιμότητα της Ουκρανίας να ενταχθεί στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

Οι ανησυχίες επικεντρώνονται τόσο στις επιπτώσεις της συνεχιζόμενης σύγκρουσης με τη Ρωσία όσο και στο γεγονός ότι η Μόσχα έχει ανακοινώσει την προσάρτηση πέντε ουκρανικών περιοχών.

Πολλοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η ισχυρότερη εγγύηση ασφαλείας για την Ουκρανία θα ήταν η ένταξή της στο ΝΑΤΟ. Ωστόσο, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει καταστήσει σαφές ότι δεν υποστηρίζει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ενώ αρκετές ευρωπαϊκές χώρες εμφανίζονται επίσης επιφυλακτικές όσο ο πόλεμος συνεχίζεται.

Το ουγγρικό βέτο και η αλλαγή στάσης της Βουδαπέστης

Η ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας είχε καθυστερήσει σημαντικά λόγω του βέτο της Ουγγαρίας υπό τον πρώην πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος θεωρούνταν ο στενότερος σύμμαχος της Ρωσίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κατάσταση άλλαξε μετά την ήττα του Όρμπαν στις εκλογές του Απριλίου. Ο διάδοχός του, Πέτερ Μαγιάρ, επιχείρησε την επαναπροσέγγιση της Βουδαπέστης με τις Βρυξέλλες και την περασμένη εβδομάδα συμφώνησε να άρει το ουγγρικό βέτο στην ουκρανική υποψηφιότητα.

Η απόφαση αυτή ήρθε λίγο μετά τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αποδέσμευση περισσότερων από 16 δισεκατομμυρίων ευρώ από παγωμένα ευρωπαϊκά κονδύλια που προορίζονταν για την Ουγγαρία.

Η μάχη της Μολδαβίας απέναντι στη ρωσική επιρροή

Παράλληλα, η Μολδαβία εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της γεωπολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας.

Πέρυσι, η Μόσχα κατηγορήθηκε ότι διεξήγαγε εκστρατεία παραπληροφόρησης με τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, επιδιώκοντας να επηρεάσει τις εκλογές στη χώρα. Παρά τις καταγγελίες, νικητής αναδείχθηκε ο φιλοευρωπαίος εν ενεργεία πρόεδρος, διατηρώντας την ευρωπαϊκή πορεία του Κισινάου.

Τα πρώτα κεφάλαια που ανοίγουν

Οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες οφείλουν να ολοκληρώσουν διαπραγματεύσεις σε 35 διαφορετικούς τομείς πολιτικής, που εκτείνονται από τη γεωργία και τη φορολογία έως την ενέργεια και το εμπόριο.

Κατά τη συνάντηση της Δευτέρας άνοιξαν πέντε βασικά κεφάλαια, τα οποία συγκροτούν τις θεμελιώδεις αρχές πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα κεφάλαια αυτά αφορούν:

τη δικαστική εξουσία και τα θεμελιώδη δικαιώματα,

τη δικαιοσύνη, την ελευθερία και την ασφάλεια,

τις δημόσιες συμβάσεις,

τις στατιστικές,

τον οικονομικό έλεγχο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο κράτος δικαίου και στην καταπολέμηση της διαφθοράς, ζητήματα που εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχίες σε ορισμένα κράτη-μέλη σχετικά με την ετοιμότητα της Ουκρανίας.

«Σημαντικό ορόσημο» για την Ευρώπη

Η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας, χαρακτήρισε την έναρξη των διαπραγματεύσεων «σημαντικό ορόσημο».

«Και οι δύο χώρες έχουν υλοποιήσει δύσκολες μεταρρυθμίσεις υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Η ένταξή τους θα κάνει την Ευρώπη ισχυρότερη», ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

Ukraine and Moldova today take a decisive step towards joining the EU. Opening the first cluster of EU accession negotiations is a major milestone. Both countries have delivered on difficult reforms under extraordinary circumstances. Their membership will make Europe stronger.… pic.twitter.com/XyMrLCfuSf — Kaja Kallas (@kajakallas) June 15, 2026

Συζήτηση για ταχύτερη ένταξη

Αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πιέζουν ώστε η Ουκρανία να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση το συντομότερο δυνατό, θεωρώντας ότι η χώρα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη μελλοντική ασφάλεια της Ευρώπης.

Τον περασμένο μήνα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς πρότεινε να εξεταστεί η χορήγηση μιας μορφής «συνδεδεμένης ιδιότητας» στην Ουκρανία, με στόχο να δοθεί νέα ώθηση στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, ο οποίος διαρκεί πλέον περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Παρόμοιες προτάσεις έχουν καταθέσει και άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία και η Ολλανδία, εισηγούμενες ένα ταχύτερο μοντέλο ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης χωρίς, ωστόσο, τα πλήρη δικαιώματα κράτους-μέλους.

Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις, οι Βρυξέλλες και αρκετές άλλες υποψήφιες προς ένταξη χώρες επιμένουν ότι η διαδικασία πρέπει να παραμείνει αυστηρά αξιοκρατική και να οδηγεί τελικά μόνο σε πλήρη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.