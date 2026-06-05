Το ζήτημα της περαιτέρω αυστηροποίησης των ελέγχων στα ευρωπαϊκά σύνορα για τους Ρώσους υπηκόους επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβεβαιώνει επίσημα την παραλαβή σχετικής κοινής επιστολής από έντεκα χώρες-μέλη της Ζώνης Σένγκεν.

Οι συγκεκριμένες χώρες ζητούν τη λήψη ακόμα πιο δραστικών μέτρων αναφορικά με τους κανόνες εισόδου των Ρώσων πολιτών στο ευρωπαϊκό έδαφος, μια κίνηση που έρχεται να ενισχύσει την ήδη υπάρχουσα πολιτική γραμμή των Βρυξελλών.

«Ο περιορισμός της έκδοσης βίζας σε Ρώσους πολίτες αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την Επιτροπή από την αρχή της ρωσικής επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας το 2022. Έχουμε λάβει πρωτοφανή μέτρα και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε», ανέφερε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα εσωτερικών υποθέσεων, Μάρκους Λαμέρτ, σημειώνοντας ότι η επιστολή των 11 χωρών συζητήθηκε και κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Εσωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο.

Ο ίδιος εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι η ΕΕ έχει αναστείλει πλήρως τη συμφωνία διευκόλυνσης έκδοσης θεωρήσεων με τη Ρωσία, ενώ έχει εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές προς τα κράτη μέλη για αυστηρότερους ελέγχους ασφαλείας και συνόρων κατά την εξέταση αιτήσεων Ρώσων πολιτών. Παράλληλα, τον Νοέμβριο του 2025 υιοθετήθηκαν νέοι κανόνες που περιορίζουν σημαντικά τη χορήγηση θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα μέτρα αυτά έχουν οδηγήσει σε δραστική μείωση των θεωρήσεων Σένγκεν που εκδίδονται σε Ρώσους πολίτες. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος, πριν από τον πόλεμο εκδίδονταν περίπου τέσσερα εκατομμύρια βίζες ετησίως, ενώ σήμερα ο αριθμός τους έχει περιοριστεί σε περίπου μισό εκατομμύριο.

Η Επιτροπή ανακοίνωσε επίσης ότι προετοιμάζει νέα στοχευμένα περιοριστικά μέτρα στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Κώδικα Θεωρήσεων, η οποία αναμένεται να παρουσιαστεί στις αρχές του επόμενου έτους. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην αντιμετώπιση κινδύνων ασφαλείας που συνδέονται με εχθρικές ενέργειες τρίτων χωρών.