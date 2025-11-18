Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 200 ετών από την Έξοδο του Μεσολογγίου, το 2026, πραγματοποιήθηκε τιμητική εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τιμώντας ένα από τα πλέον καθοριστικά και συμβολικά γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης. Η εκδήλωση ανέδειξε όχι μόνο την ιστορική σημασία της Εξόδου, αλλά και τον διαχρονικό της αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή σκέψη, τον φιλελληνισμό και το ιδεώδες της ελευθερίας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, που αποτέλεσε την εναρκτήρια δράση των παγκόσμιων εορτασμών για τα 200 χρόνια από την Έξοδο, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, τιμήθηκε από τον Δήμαρχο Μεσολογγίου, Σπύρο Διαμαντόπουλο, με τη σημαία της πόλης και μια συλλεκτική έκδοση του εθνικού ύμνου, εκφράζοντας τη μεγάλη τιμή και τη σημαντικότητα του γεγονότος. Από την πλευρά του, ο κ. Διαμαντόπουλος, τόνισε τη μοναδική στιγμή να ακουστεί η φωνή του Μεσολογγίου από την καρδιά της Ευρώπης σε όλο τον κόσμο. «Η Έξοδος του Μεσολογγίου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους Φιλέλληνες, καθώς αποτέλεσε το γεγονός που κινητοποίησε τους Ευρωπαίους ηγέτες και την ευρωπαϊκή κοινωνία συνολικά, ώστε να δουν την Ελληνική Επανάσταση με νέα, βαθύτερη κατανόηση», δήλωσε.

Αντικατοπτρίζει τις ευρωπαϊκές αρχές της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της αυτοδιάθεσης των λαών

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε από τους Ευρωβουλευτές Ελίζα Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη(EPP), Γιάννη Μανιάτη (S&D) και Νικόλα Φαραντούρη (The Left), υπό την αιγίδα του υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας. Στα μηνύματά τους υπογραμμίστηκε η διαχρονική σημασία της Εξόδου του Μεσολογγίου ως σύμβολο ελευθερίας, αυτοθυσίας και αξιοπρέπειας. «Tο Μεσολόγγι είναι η μοναδική ελληνική πόλη που φέρει τον τίτλο της Ιεράς Πόλης, ένας χαρακτηρισμός που αναδεικνύει την αγωνιστικότητα, το θάρρος, την τόλμη και την αυτοθυσία των μαχητών του Μεσολογγίου, ενώ ταυτόχρονα αντικατοπτρίζει τις ευρωπαϊκές αρχές της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της αυτοδιάθεσης των λαών», δήλωσε η κ. Βόζεμπεργκ.

Η ελευθερία κερδίζεται με αγώνα και θυσία

«Η Έξοδος του Μεσολογγίου δεν σηματοδοτεί μόνο την απόφαση ενός λαού να ζήσει ή να πεθάνει ελεύθερος, αλλά αποτελεί μια κορυφαία πράξη που προανήγγειλε μια διαφορετική ιδέα για την Ευρώπη, μια Ευρώπη ενωμένη, που αγωνίζεται για τα δικαιώματα των λαών και υπερασπίζεται τα ιδανικά της δικαιοσύνης και της ελευθερίας», τόνισε ο κ. Μανιάτης. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα από τη Βραζιλία, όπου εκπροσωπεί την ΕΕ στις συζητήσεις για το περιβάλλον, ο κ. Φαραντούρης υπογράμμισε ότι «η Έξοδος του Μεσολογγίου δεν είναι μόνο ένα ιστορικό γεγονός. Είναι μια διαχρονική υπενθύμιση ότι η ελευθερία κερδίζεται με αγώνα και θυσία και ότι οι λαοί μπορούν να σταθούν όρθιοι απέναντι σε κάθε απειλή όταν ενωθούν για έναν κοινό σκοπό».

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού παραβρέθηκε στην εκδήλωση, επισημαίνοντας πως η Έξοδος του Μεσολογγίου δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη σελίδα της ελληνικής ιστορίας, αλλά ένα γεγονός που σημάδεψε την Ελληνική Επανάσταση και την Ευρωπαϊκή Ιστορία».

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην Ε.Ε., πρέσβης Ιωάννης Βράιλας, χαιρέτισε την εκδήλωση, τονίζοντας ότι «200 χρόνια πριν, η αδιάκοπη αντίσταση των κατοίκων του Μεσολογγίου έδωσε νέα πνοή στην ιδέα της ελευθερίας στην Ευρώπη. Η ηρωική Έξοδος παραμένει ένα σημαντικό και βαθιά συγκινητικό γεγονός των πρώτων πολέμων ανεξαρτησίας της Ελλάδας».

Ένα από τα πιο ξεκάθαρα παραδείγματα συλλογικής τόλμης, αυτοθυσίας και αδιάκοπης επιδίωξης της ελευθερίας

Βασικός ομιλητής, ο καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης Μαρκ Μαζάουερ, στο βιντεοσκοπημένο του μήνυμά του, μίλησε για την ηρωική Έξοδος του Μεσολογγίου το 1826 που όπως τόνισε «αποτελεί ένα από τα πιο ξεκάθαρα παραδείγματα συλλογικής τόλμης, αυτοθυσίας και αδιάκοπης επιδίωξης της ελευθερίας».

Την εκδήλωση χαιρέτησε με βιντεοσκοπημένο μήνυμα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο Μάνφρεντ Βέμπερ, ενώ παραβρέθηκαν ευρωβουλευτές, εκπρόσωποι φορέων και προσκεκλημένοι από όλη την Ευρώπη, συμμετέχοντας στην εναρκτήρια βραδιά μιας σειράς δράσεων που θα τιμήσουν τον ηρωισμό, την αυτοθυσία και το πανανθρώπινο μήνυμα του Μεσολογγίου.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ