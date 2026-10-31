Οι δρόμοι μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων ετοιμάζονται να γεμίσουν ξανά με διαδηλωτές, καθώς οι κινητοποιήσεις για το κόστος ζωής επεκτείνονται το Σάββατο στη Γερμανία και αναμένεται να αναζωπυρωθούν στη Γαλλία, ανήμερα του Halloween.

Οι αστυνομικές Αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, με στόχο να αποτραπούν επεισόδια, λεηλασίες ή άλλες έκνομες ενέργειες στο περιθώριο των συγκεντρώσεων. Από την πλευρά τους, οι διοργανωτές καλούν τους πολίτες να συμμετάσχουν ειρηνικά.

Το τελευταίο διάστημα, φοιτητικές και νεανικές κινητοποιήσεις έχουν καταγραφεί σε σειρά ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Αλβανία και η Γαλλία. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι διαδηλώσεις συνοδεύτηκαν από επεισόδια.

Στη Γαλλία, ακτιβιστές απηύθυναν νέο κάλεσμα για το Halloween, ζητώντας από τους πολίτες να εκφράσουν μαζικά τη δυσαρέσκειά τους για την ακρίβεια, το κόστος ζωής και την κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών.

Κινητοποιήσεις σε περισσότερες από 30 πόλεις της Γερμανίας

Στη Γερμανία, η πρωτοβουλία Gen Z regelt, μια χαλαρή συμμαχία νεανικών ομάδων, έχει καλέσει σε συγκεντρώσεις σε περισσότερες από 30 πόλεις.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων βρίσκονται η αύξηση των δαπανών για την εκπαίδευση, η ενίσχυση της πολιτικής για την προστασία του κλίματος και η αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.

Οι διοργανωτές δηλώνουν επίσης αντίθετοι σε οποιοδήποτε σχέδιο επαναφοράς της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας.

Ο Αλεξάντερ Τρομ, από την κοινοβουλευτική ομάδα της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU), προειδοποίησε μέσω της Handelsblatt ότι πρέπει να αποφευχθούν φαινόμενα αντίστοιχα με όσα έχουν σημειωθεί στη Γαλλία.

Από την άλλη πλευρά, ο συμπρόεδρος των Πρασίνων, Φέλιξ Μπανάσακ, προειδοποίησε κατά της εκ των προτέρων στοχοποίησης των νεανικών κινητοποιήσεων.

Όπως υποστήριξε, η προσπάθεια να παρουσιαστούν οι διαδηλώσεις ως εν δυνάμει βίαιες ή ως δράση «λεηλατικών συμμοριών» μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα και να ενισχύσει την πόλωση και τη ριζοσπαστικοποίηση.

1.500 επιπλέον αστυνομικοί στο Βερολίνο

Ιδιαίτερα αυξημένα θα είναι τα μέτρα ασφαλείας στη γερμανική πρωτεύουσα.

Η αρχηγός της αστυνομίας του Βερολίνου, Μπάρμπαρα Σλόβικ Μάισελ, ανακοίνωσε την ανάπτυξη επιπλέον 1.500 αστυνομικών.

Παρά την αυξημένη παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας, η ίδια υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες που να δείχνουν ότι σχεδιάζονται οργανωμένες επιθέσεις ή επιχειρήσεις λεηλασίας.

Περίπου 10.000 διαδηλωτές, στην πλειονότητά τους μαθητές, φοιτητές και γονείς, αναμένεται να συγκεντρωθούν το απόγευμα του Σαββάτου στην Πύλη του Βρανδεμβούργου.

Μικρότερη κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί αργότερα στη συνοικία Μίτε, ενώ μεγάλες συγκεντρώσεις αναμένονται επίσης σε Κολωνία, Μόναχο, Φρανκφούρτη και Αμβούργο.

«Η διαμαρτυρία μας είναι ειρηνική»

Οι διοργανωτές του Gen Z regelt επιχειρούν μέσω των κοινωνικών δικτύων και της ιστοσελίδας τους να στείλουν ξεκάθαρο μήνυμα κατά της βίας.

«Η διαμαρτυρία μας είναι ειρηνική, χωρίς εξαίρεση. Η βία αντιβαίνει σε όλα όσα υποστηρίζουμε. Μόνο με ειρηνικά μέσα μπορούμε να πετύχουμε κάτι μαζί», αναφέρουν στο κάλεσμά τους.

Μέχρι την Παρασκευή, περισσότεροι από 160.000 άνθρωποι είχαν δηλώσει μέσω της ιστοσελίδας της πρωτοβουλίας ότι σκοπεύουν να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις.

Αποστάσεις από την Ομοσπονδιακή Συνδιάσκεψη Μαθητών

Την ίδια ώρα, η Ομοσπονδιακή Συνδιάσκεψη Μαθητών, που αποτελεί φορέα πολιτικής εκπροσώπησης των νέων στη Γερμανία, έχει κρατήσει αποστάσεις από τις κινητοποιήσεις του Σαββάτου.

Η οργάνωση εκφράζει επιφυλάξεις για την «ασαφή», όπως τη χαρακτηρίζει, δομή της πρωτοβουλίας, υποστηρίζοντας ότι αυτό καθιστά δύσκολο να προβλεφθεί η εξέλιξη των συγκεντρώσεων.

Η ίδια σχεδιάζει ξεχωριστή διαδήλωση στο Βερολίνο στις 20 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και άλλων νεανικών κινημάτων.

Κεντρικό θέμα της κινητοποίησης θα είναι η επιδείνωση των επιδόσεων στα γερμανικά σχολεία και η ανάγκη ενίσχυσης του εκπαιδευτικού συστήματος.