Σημαντική κάμψη παρουσιάζει η δημοτικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρώπη, καθώς τα τρία τέταρτα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκφράζουν πλέον αρνητική γνώμη για τη χώρα.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου, το οποίο διενεργήθηκε και στις 27 χώρες μέλη, το ποσοστό των Ευρωπαίων που δεν διατηρούν θετική εικόνα για τις ΗΠΑ εκτοξεύθηκε στο 74%, σημειώνοντας εντυπωσιακή άνοδο 14 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το περασμένο φθινόπωρο.

Την ίδια στιγμή, οι Ευρωπαίοι φαίνεται να στρέφονται προς το εσωτερικό της ηπείρου για ασφάλεια, με το ίδιο ποσοστό των ερωτηθέντων να χαρακτηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μια σταθερή δύναμη σε ένα διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αυξανόμενη αβεβαιότητα.

Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 26.000 πολίτες, αποκαλύπτει μια βαθιά μεταβολή στις γεωπολιτικές αντιλήψεις των Ευρωπαίων. Ενώ η Ρωσία παραμένει στην κορυφή των αρνητικών απόψεων με 83%, η διολίσθηση της εικόνας των Ηνωμένων Πολιτειών —που πλέον συγκεντρώνουν θετικές γνώμες μόνο από το 24% των ερωτηθέντων— προβληματίζει τους αναλυτές.

Οι αιτίες αυτής της απογοήτευσης παραμένουν αντικείμενο συζήτησης, με παράγοντες όπως οι δασμοί που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ, οι βλέψεις του Αμερικανού προέδρου για τη Γροιλανδία, αλλά και η εμπλοκή των ΗΠΑ σε πολεμικές συρράξεις στη Μέση Ανατολή, να θεωρούνται πιθανοί καταλύτες για τη μεταστροφή της κοινής γνώμης.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέφυγε να δώσει επίσημη ερμηνεία στα ευρήματα της δημοσκόπησης, περιοριζόμενη σε δηλώσεις για τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας.