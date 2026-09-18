Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στα Νέα Στύρα της Εύβοιας, με οδηγό να σέρνει από το όχημα του τραυματισμένο άλογο.

Ο άνδρας φέρεται να είχε δέσει το ζώο από το ένα πόδι στο πίσω μέρος του αγροτικού του και το καημένο άλογο ακολουθούσε από πίσω. Πέρα από το ζήτημα της κακομεταχείρισης του ζώου, ο συγκεκριμένος τρόπος μετακίνησης θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρό κίνδυνο και για τους υπόλοιπους οδηγούς.

Βίντεο από το τραγικό περιστατικό:

Το θλιβερό αυτό σκηνικό καταγράφηκε σε βίντεο και δημοσιοποιήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα. Προσώρας δεν είναι γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες ή αν έχουν παρέμβει οι Αρχές.

Το περιστατικό προκαλεί ερωτήματα και αντιδράσεις, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για το τι ακριβώς συνέβη και την τύχη του ζώου.

Πηγή: Evima