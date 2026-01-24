Άγρια επεισόδια έχουν ξεσπάσει στη Μινεάπολη σήμερα, Σάββατο 24 Ιανουαρίου, έπειτα από τον θανάσιμο τραυματισμό ενός ακόμα πολίτη από Πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE).

Μετά τους πυροβολισμούς που δέχτηκε το θύμα, πλήθος εξαγριωμένων ανθρώπων συγκεντρώθηκε στο σημείο, φωνάζοντας συνθήματα κατά των ομοσπονδιακών πρακτόρων, αποκαλώντας τους – μεταξύ άλλων – «δειλούς». Οι πολίτες ζητούν την απομάκρυνση του Σώματος αυτού από την Πολιτεία, όπου πρόσφατα είχε χάσει τη ζωή της και η Ρενέ Νικόλ Γκουντ – επίσης από πυροβολισμούς που δέχτηκε από Πράκτορα της ICE.

Η στιγμή της δολοφονίας:

 

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media, οι διαδηλωτές φαίνονται να δημιουργούν οχυρά με κάδους απορριμμάτων, πραγματοποιώντας πορείες σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Οι Αρχές, που έχουν παραταχθεί σε πολλά σημεία, χρησιμοποιούν δακρυγόνα και βόμβες καπνού για να τους απωθήσουν.

Η κατάσταση παραμένει τεταμένη ώρες μετά το περιστατικό, με εκατοντάδες άτομα να έχουν συγκεντρωθεί, ενώ ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. «Πηγαίνετε σπίτια σας τώρα», «δολοφόνοι», ακούγονται να λένε οι διαδηλωτές στα πλάνα που προβάλλονται τηλεοπτικά από το σημείο της δολοφονίας.

Δείτε βίντεο από τα επεισόδια και τις διαμαρτυρίες:

 

 

 

 

 

Αστυνομία: Το θύμα δεν είχε ποινικό μητρώο και ήταν νόμιμος κάτοχος όπλου

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο’Χάρα, ανέφερε ότι αστυνομικοί έφτασαν άμεσα στον τόπο του περιστατικού, στο οποίο εμπλέκονταν ομοσπονδιακοί πράκτορες και βρήκαν έναν άνδρα με πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς.

Επιβεβαίωσε ότι ο άνδρας έχει πεθάνει και με βάση «πολύ περιορισμένες πληροφορίες», πιστεύεται ότι είναι ένας «37χρονος λευκός άνδρας, κάτοικος της Μινεάπολης και Αμερικανός πολίτης».

Ο Ο’Χάρα δήλωσε ότι η μοναδική προηγούμενη επαφή του θύματος με τις Αρχές αφορούσε παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. «Πιστεύουμε ότι ήταν νόμιμος κάτοχος όπλου, με άδεια οπλοφορίας», ανέφερε στη συνέχεια.

Στη Μινεσότα, η νομοθεσία επιτρέπει την οπλοφορία, υπό την προϋπόθεση ότι ο κάτοχος διέθετε έγκυρη άδεια.

Αξίζει να αναφέρουμε πως παρά τις αρχικές πληροφορίες που ήθελαν το θύμα να «τραβάει όπλο» κατά την προσπάθεια των πρακτόρων να τον περιορίσουν, το πρακτορείο Reuters μεταδίδει πως κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία.

Στο διαδίκτυο δημοσιεύονται διαρκώς νέα βίντεο από τη στιγμή που η ICE τραυματίζει θανάσιμα τον άτυχο άνδρα:

Σε ένα νέο βίντεο φαίνεται το θύμα λίγο πριν η κατάσταση βγει εκτός ελέγχου:


 

 

