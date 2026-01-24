Άγρια επεισόδια έχουν ξεσπάσει στη Μινεάπολη σήμερα, Σάββατο 24 Ιανουαρίου, έπειτα από τον θανάσιμο τραυματισμό ενός ακόμα πολίτη από Πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE).

Μετά τους πυροβολισμούς που δέχτηκε το θύμα, πλήθος εξαγριωμένων ανθρώπων συγκεντρώθηκε στο σημείο, φωνάζοντας συνθήματα κατά των ομοσπονδιακών πρακτόρων, αποκαλώντας τους – μεταξύ άλλων – «δειλούς». Οι πολίτες ζητούν την απομάκρυνση του Σώματος αυτού από την Πολιτεία, όπου πρόσφατα είχε χάσει τη ζωή της και η Ρενέ Νικόλ Γκουντ – επίσης από πυροβολισμούς που δέχτηκε από Πράκτορα της ICE.

Η στιγμή της δολοφονίας:

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media, οι διαδηλωτές φαίνονται να δημιουργούν οχυρά με κάδους απορριμμάτων, πραγματοποιώντας πορείες σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Οι Αρχές, που έχουν παραταχθεί σε πολλά σημεία, χρησιμοποιούν δακρυγόνα και βόμβες καπνού για να τους απωθήσουν.

Η κατάσταση παραμένει τεταμένη ώρες μετά το περιστατικό, με εκατοντάδες άτομα να έχουν συγκεντρωθεί, ενώ ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. «Πηγαίνετε σπίτια σας τώρα», «δολοφόνοι», ακούγονται να λένε οι διαδηλωτές στα πλάνα που προβάλλονται τηλεοπτικά από το σημείο της δολοφονίας.

Δείτε βίντεο από τα επεισόδια και τις διαμαρτυρίες:

🚨 JUST IN: Leftists are setting up barricades at the scene of the Minneapolis shooting, planning to RIOT and destroy their own city once again It’s like a 3rd world country. Tim Walz and Jacob Frey are DIRECTLY responsible and must resign. pic.twitter.com/JE0RBcOfMd — Eric Daugherty (@EricLDaugh) January 24, 2026

🚨 JUST IN: Federal agents are UNLEASHING crowd control munitions on leftists in Minneapolis after an armed suspect was shot and killed Mayor Frey and Tim Walz caused this. They called for people to FIGHT BACK against Border agents, and look what happened. THEY SHOULD RESIGN.… pic.twitter.com/ZTGvWtLjMc — Eric Daugherty (@EricLDaugh) January 24, 2026

🚨 BREAKING: It is like a TOTAL WAR ZONE right now in Minneapolis after leftist rioters stormed federal agents, supporting the armed man who was killed in self defense by BP THIS IS INSANE! These people didn’t even wait to find out if the man was armed! FREY AND WALZ CAUSED IT pic.twitter.com/B7HPWjUFbt — Eric Daugherty (@EricLDaugh) January 24, 2026

BREAKING: Insurrectionists are getting TAKEN DOWN and arrested in the streets of Minneapolis. INVOKE THE INSURRECTION ACT NOW! pic.twitter.com/OxV4PV0K8T — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) January 24, 2026

🚨 BREAKING: The riot in Minneapolis right now is PAID and ORGANIZED after an armed man was shot, people are “TAKING COMMANDS,” there’s food, there’s notifications, and they knew exactly where to go “They’re giving them instructions.” “And they outnumber police by 10:1 at this… pic.twitter.com/F0d4g5dovO — Eric Daugherty (@EricLDaugh) January 24, 2026

Αστυνομία: Το θύμα δεν είχε ποινικό μητρώο και ήταν νόμιμος κάτοχος όπλου

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο’Χάρα, ανέφερε ότι αστυνομικοί έφτασαν άμεσα στον τόπο του περιστατικού, στο οποίο εμπλέκονταν ομοσπονδιακοί πράκτορες και βρήκαν έναν άνδρα με πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς.

Επιβεβαίωσε ότι ο άνδρας έχει πεθάνει και με βάση «πολύ περιορισμένες πληροφορίες», πιστεύεται ότι είναι ένας «37χρονος λευκός άνδρας, κάτοικος της Μινεάπολης και Αμερικανός πολίτης».

Ο Ο’Χάρα δήλωσε ότι η μοναδική προηγούμενη επαφή του θύματος με τις Αρχές αφορούσε παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. «Πιστεύουμε ότι ήταν νόμιμος κάτοχος όπλου, με άδεια οπλοφορίας», ανέφερε στη συνέχεια.

Στη Μινεσότα, η νομοθεσία επιτρέπει την οπλοφορία, υπό την προϋπόθεση ότι ο κάτοχος διέθετε έγκυρη άδεια.

Αξίζει να αναφέρουμε πως παρά τις αρχικές πληροφορίες που ήθελαν το θύμα να «τραβάει όπλο» κατά την προσπάθεια των πρακτόρων να τον περιορίσουν, το πρακτορείο Reuters μεταδίδει πως κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία.

Στο διαδίκτυο δημοσιεύονται διαρκώς νέα βίντεο από τη στιγμή που η ICE τραυματίζει θανάσιμα τον άτυχο άνδρα:

BREAKING: New footage of federal agent involved shooting in Minneapolis, Minnesota; at least 10 shots fired https://t.co/wpjihwE48K pic.twitter.com/f2QY0JGG2d — Rapid Report (@RapidReport2025) January 24, 2026

Another angle of the fatal shooting has now been released. Source: Drop Site Newspic.twitter.com/uoK5WkB6VQ https://t.co/FcAQEe7mO9 — Clash Report (@clashreport) January 24, 2026

Σε ένα νέο βίντεο φαίνεται το θύμα λίγο πριν η κατάσταση βγει εκτός ελέγχου:

🚨BREAKING: NEW Video shows moments before ICE/Border Patrol agents executed the man in Minneapolis, as he lay motionless on the ground. In the video, a 51 year old the man was filming agents when they come over and push him, with only his phone in his hand. No gun, no threat.… pic.twitter.com/bAgUdVjDxz — Jesus Freakin Congress (@TheJFreakinC) January 24, 2026





