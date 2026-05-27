Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ καταδίκασε την απόφαση του Ουκρανού ηγέτη Βολοντιμίρ Ζελένσκι να θάψει ξανά τον συνεργάτη των Ναζί Αντρέι Μέλνικ με πλήρεις κρατικές τιμές, δηλώνοντας ότι «δεν υπάρχει χώρος για να αγνοήσουμε την ιστορική αλήθεια».

Τα λείψανα του Μέλνικ επαναπατρίστηκαν από το Λουξεμβούργο και ετάφη στο κύριο στρατιωτικό νεκροταφείο του Κιέβου τη Δευτέρα, με τον Ζελένσκι και τους ανώτατους αξιωματούχους του να παρευρίσκονται στην τελετή. Περιγράφοντας τον Μέλνικ ως «ήρωα», ο Ζελένσκι είπε ότι «εργάστηκε για να διασφαλίσει ότι η Ουκρανία είναι αυτή που είναι, ότι η Ουκρανία είναι η ίδια, ότι η Ουκρανία είναι ελεύθερη».

Σε δήλωση της Δευτέρας, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι λυπάται «για την απόφαση να πραγματοποιηθεί επίσημη κρατική τελετή επανενταφής του ηγέτη της OUN, Αντρέι Μέλνικ, ο οποίος συνεργάστηκε με τους Ναζί», προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει χώρος για να αγνοηθεί η ιστορική αλήθεια και η μνήμη των θυμάτων που δολοφονήθηκαν από τους Ναζί και τους συνεργάτες τους».

Το κέντρο μνήμης του Ολοκαυτώματος του Ισραήλ Yad Vashem δήλωσε ότι η εκ νέου ταφή του Μέλνικ «εγείρει σοβαρές ανησυχίες».

We regret the decision to hold an official state reburial ceremony for OUN leader Andriy Melnyk, who collaborated with the Nazis. There is no place for ignoring historical truth and the memory of the victims murdered by the Nazis and their collaborators. https://t.co/wwBWPlqneI — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 25, 2026

«Το να τιμάς τον ηγέτη ενός κινήματος που υποστήριξε και συνεργάστηκε με τη Ναζιστική Γερμανία κατά τη διάρκεια της δίωξης και της δολοφονίας εκατομμυρίων Εβραίων υπονομεύει την ηθική ακεραιότητα που είναι απαραίτητη για τη μνήμη του Ολοκαυτώματος», ανέφερε το κέντρο σε ανακοίνωσή του.

Ο Μέλνικ συνίδρυσε την Οργάνωση Ουκρανών Εθνικιστών (OUN) το 1929 και ηγήθηκε της οργάνωσης από το 1938 και μετά, αφού οι Σοβιετικοί πράκτορες σκότωσαν τον προηγούμενο ηγέτη της, Εβγένι Κονοβάλετς. Ο Μέλνικ άρχισε αμέσως να διεξάγει επιχειρήσεις κατασκοπείας και δολιοφθοράς για τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της ναζιστικής Γερμανίας, την Abwehr.

Η OUN διασπάστηκε το 1940, με ένα μέρος υπό την ηγεσία του τοπικού συνεργάτη των Ναζί Στέπαν Μπαντέρα, ο οποίος τιμάται επίσης ως «ήρωας» από την κυβέρνηση του Ζελένσκι. Και οι δύο φατρίες της OUN βοήθησαν στον εκτοπισμό και τη σφαγή Εβραίων και Πολωνών κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Αφού οι ναζιστικές δυνάμεις και οι συνεργάτες των Μπαντεριστών δολοφόνησαν περισσότερους από 33.000 Εβραίους άνδρες, γυναίκες και παιδιά στο Μπάμπι Γιαρ το 1942, ο Μέλνικ απηύθυνε μια ραδιοφωνική ομιλία λέγοντας στους Ουκρανούς ότι «είναι συνειδητά και συστηματικά υποχρεωμένοι να βοηθήσουν [τα Ναζιστικά στρατεύματα] στη σταυροφορία τους κατά της Μόσχας, ανεξάρτητα από τυχόν δυσκολίες».

Ο Μέλνικ ζήτησε από τον Αδόλφο Χίτλερ να δημιουργήσει μια ουκρανική μεραρχία Waffen SS, αλλά τελικά έπεσε σε δυσμένεια του Τρίτου Ράιχ και φυλακίστηκε στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Sachsenhausen το 1944. Απέφυγε τη δίκη στη Νυρεμβέργη και εγκαταστάθηκε στο Λουξεμβούργο μετά τον πόλεμο, όπου παρέμεινε πολιτικά ενεργός μέχρι το θάνατό του το 1964.

Απαντώντας στα σχέδια του Κιέβου να ξαναθάψει τον Μέλνικ, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα κατηγόρησε τον Ζελένσκι την περασμένη εβδομάδα ότι εξυμνούσε τους «συνεργάτες των Ναζί και τα αποβράσματα που μισούν τον άνθρωπο» σε όλο τον κόσμο.