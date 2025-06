Από τη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον ως το Τέξας και τρεις ακόμη πολιτείες, το κίνημα που ξεκίνησε ως αντίδραση για τις συλλήψεις μεταναστών στο Λος Άντζελες εξαπλώνεται, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι δεν θα επιτρέψει «να χαλάσει η γιορτή», ενόψει της παρέλασης για την 250η επέτειο του Αμερικανικού Στρατού στην Ουάσινγκτον.

Στο Σικάγο, το σύνθημα που αντήχησε ήταν όχι στον Τραμπ και στις φασιστικές ΗΠΑ. Στην Ατλάντα οι διαδηλωτές φώναζαν ότι «χωρίς δικαιοσύνη, δεν υπάρχει ειρήνη», ενώ η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων. Την ίδια ώρα, η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε 86 συλλήψεις μόνο στο κάτω Μανχάταν, ενώ στο Τέξας ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης έστειλε στρατεύματα της Εθνοφρουράς στο Σαν Αντόνιο, όπου έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις υπέρ των μεταναστών.

Η σύγκρουση πλέον δεν περιορίζεται στους δρόμους, επισημαίνει η ανταποκρίτρια του ΕΡΤΝews στην Ουάσιγκτον, Λένα Αργύρη καθώς ομοσπονδιακός δικαστής καλείται να αποφασίσει αν ο Πρόεδρος μπορεί να ενεργοποιεί την Εθνοφρουρά χωρίς την έγκριση των πολιτειακών αρχών ή χωρίς να έχει επικαλεστεί τον Νόμο περί Εξέγερσης , που δίνει απεριόριστες εξουσίες στην χρήση του στρατού στο εσωτερικό της χώρας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να υποστηρίζει πως αν δεν είχε αναπτυχθεί η εθνοφρουρά αλλά και 700 πεζοναύτες, το Λος Άντζελες θα είχε καεί και χαρακτηρίζει ξένους εισβολείς τους μετανάστες.

Οι αρχές του Λος Άντζελες προχώρησαν σε δεκάδες συλλήψεις διαδηλωτών καθώς εκτός από κατάσταση έκτακτης ανάγκης επιβλήθηκε και νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας.

Για επίθεση κατά της Δημοκρατίας μιλά ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ και επιμένει πως απώτερος στόχος του Αμερικανού προέδρου είναι να διευρύνει τα μέτρα της μεταναστευτικής πολιτικής και σε άλλες Πολιτείες.

“What’s happening right now is very different than anything we’ve seen before,” Gavin Newsom, the Governor of California, said in a speech Tuesday night that was seemingly addressed as much to his own state’s residents as to the nationhttps://t.co/0vSWrOrvke pic.twitter.com/iqAJHuaP52

— TIME (@TIME) June 11, 2025