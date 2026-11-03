Σε ένα καίριο χτύπημα κατά πολυεθνικού κυκλώματος διαδικτυακής απάτης προχώρησαν οι ευρωπαϊκές Διωκτικές Αρχές, με την ενεργό συμμετοχή της Κύπρου, στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας επιχείρησης που συντονίστηκε από τη Europol και τη Eurojust.

Η υπόθεση, η οποία αφορά χιλιάδες ανυποψίαστους πολίτες σε περισσότερες από 50 χώρες, κατέληξε στη σύλληψη επτά βασικών υπόπτων που αναμένεται να εκδοθούν στη Γερμανία, καθώς και στην κατάσχεση περισσότερων από 100 ψηφιακών διακομιστών μετά από εφόδους σε 17 διαφορετικές τοποθεσίες.

Στις συντονισμένες αυτές κινήσεις συνεργάστηκαν επίσης υπηρεσίες από τη Γερμανία, τη Φινλανδία, την Αλβανία, το Κόσοβο και τη Βόρεια Μακεδονία, ακολουθώντας τις κατευθύνσεις της Εισαγγελίας του Ίτσεχοε.

Το μοντέλο υποδομής από Κύπρο και Ισραήλ και τα παράνομα τηλεφωνικά κέντρα

Στον πυρήνα της έρευνας βρέθηκε μια εταιρεία η οποία φέρεται να λειτουργούσε ως βασικός πάροχος τεχνολογικών εργαλείων για εγκληματικές οργανώσεις, αξιοποιώντας εγκαταστάσεις και υποδομές σε Κύπρο και Ισραήλ.

Η επιχείρηση αυτή σχεδίαζε και διέθετε παραπλανητικές ιστοσελίδες συναλλαγών σε τρίτες ομάδες, οι οποίες διατηρούσαν παράνομα τηλεφωνικά κέντρα στην Αλβανία, το Κόσοβο και τη Βόρεια Μακεδονία.

Οι χειριστές προσέλκυαν κοινό μέσω παραπλανητικών ψηφιακών διαφημίσεων για υψηλές αποδόσεις σε κρυπτονομίσματα, μετοχές και συνάλλαγμα:

Χρησιμοποιούσαν τεχνικές συνεργατικού μάρκετινγκ για να συγκεντρώνουν προσωπικά δεδομένα χρηστών.

Μεταβίβαζαν τις επαφές στα τηλεφωνικά κέντρα, όπου υπάλληλοι ασκούσαν διαρκή ψυχολογική πίεση.

Έπειθαν τα θύματα να ξεκινήσουν αρχικά με μικρές καταθέσεις, παρουσιάζοντας εν συνεχεία εικονικά κέρδη στις οθόνες τους.

Μόλις οι επενδυτές ζητούσαν την επιστροφή των κεφαλαίων τους, οι διαχειριστές επικαλούνταν διάφορες δικαιολογίες καθυστέρησης, προτού διακόψουν οριστικά κάθε επικοινωνία, αφήνοντας πίσω τους συνολική ζημιά που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια ευρώ.

Το ιστορικό της τετραετούς έρευνας από το 2022

Η αφετηρία της υπόθεσης καταγράφεται το 2022, όταν ένα ζευγάρι στη Γερμανία κατήγγειλε στις Αρχές ότι είχε παγιδευτεί σε επενδυτική πλατφόρμα χωρίς δυνατότητα ανάληψης των αποταμιεύσεών του.

Η πρώτη εκείνη έρευνα είχε οδηγήσει σε δύο συλλήψεις, ενώ η ψηφιακή επεξεργασία των κατασχεθέντων δεδομένων αποκάλυψε άλλα επτά πρόσωπα. Ακολούθησε νέα στοχευμένη παρέμβαση το 2025, η οποία προσέφερε τα απαραίτητα στοιχεία για να ταυτοποιηθεί ο πάροχος της τεχνικής υποδομής και η σύνδεσή του με τα κέντρα κλήσεων.

Στην τελική φάση της επιχείρησης, ειδικοί εμπειρογνώμονες της Europol βρέθηκαν στο πεδίο σε Αλβανία και Κόσοβο υποστηρίζοντας την άμεση διασταύρωση ψηφιακών στοιχείων, ενώ η Eurojust συντόνισε από τη Χάγη την εκτέλεση των ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης, των εντολών έρευνας και των πράξεων δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων.