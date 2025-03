Την όγδοη δοκιμαστική πτήση του γιγάντιου συστήματος Starship, εκτόξευσε τα ξημερώματα της Παρασκευής η SpaceX με σκοπό να δοκιμάσει το διαστημόπλοιο σε συνθήκες πίεσης. Ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα έχασε επαφή καθώς το διαστημόπλοιο έπεσε και διαλύθηκε.

Η τελευταία δοκιμαστική εκτόξευση του μεγαλοπυραύλου Starship κατέληξε σε μερική αποτυχία, καθώς το ανώτερο στάδιο εξερράγη στον αέρα για δεύτερη συνεχόμενη φορά, λίγα λεπτά μετά την επιτυχή ανάκτηση του προωθητικού πυραύλου.

Αυτή τη φορά, τα συντρίμμια από την τελευταία έκρηξη φαίνονται να πέφτουν από τον ουρανό πάνω από τη Φλόριντα. Δεν έγινε αμέσως γνωστό αν το σύστημα αυτοκαταστροφής του διαστημοπλοίου είχε ενεργοποιηθεί για να το ανατινάξει.

SpaceX’s latest Starship test flight ends with another explosion, as flaming debris from the rocket is seen in the sky over Floridahttps://t.co/lSW4MVA43X — NBC New York (@NBCNewYork) March 7, 2025

Captured this amazing footage of the SpaceX starship explosion on 6 March, whilst having a beer on the balcony of our hotel in Ocho Rios, Jamaica @herobelfast pic.twitter.com/YhSFIrDNWh — Pat Delaney (@lefthand79) March 7, 2025

Ο πύραυλος ύψους 123 μέτρων (403 ποδών) εκτοξεύτηκε από το Τέξας. Η SpaceX έπιασε τον εκτοξευτήρα του πρώτου σταδίου πίσω στην εξέδρα με γιγαντιαίους μηχανικούς βραχίονες, αλλά οι κινητήρες του διαστημικού σκάφους στην κορυφή άρχισαν να σβήνουν καθώς κατευθυνόταν ανατολικά για μια ελεγχόμενη είσοδο πάνω από τον Ινδικό Ωκεανό. Η επαφή χάθηκε καθώς το διαστημόπλοιο άρχισε να περιστρέφεται εκτός ελέγχου.

EXPLOTA COHETE STARSHIP DE SPACEX DURANTE SU LANZAMIENTO, RESTOS LLEGAN HASTA LAS BAHAMAS El reciente lanzamiento del cohete Starship de SpaceX terminó en una explosión que dispersó escombros a zonas cercanas a las Islas Bahamas. Videos capturaron el momento en que una bola de… pic.twitter.com/9kTToxWFxm — La Capital News (@LaCapitalNews) March 7, 2025

Το Starship έφτασε σε ύψος σχεδόν 150 χιλιομέτρων (90 μιλίων) πριν εμφανιστεί το πρόβλημα και πριν μπορέσουν να αναπτυχθούν τέσσερις εικονικοί δορυφόροι. Δεν ήταν άμεσα σαφές πού κατέπεσε, αλλά εικόνες φλεγόμενων συντριμμιών καταγράφηκαν από τη Φλόριντα, μεταξύ άλλων κοντά στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ, και αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο.

Η διαστημική πτήση υποτίθεται ότι θα διαρκούσε μία ώρα.

La nave Starship de SpaceX explotó y se desmoronó sobre las Bahamas. pic.twitter.com/UvU5FgIYul — Ayax M Landa (@AyaxMLanda) March 7, 2025

Just saw Starship 8 blow up in the Bahamas @SpaceX @elonmusk pic.twitter.com/rTMJu23oVx — Jonathon Norcross (@NorcrossUSA) March 6, 2025

Η SpaceX επιβεβαίωσε αργότερα ότι το διαστημικό σκάφος υπέστη «μια ταχεία απρογραμμάτιστη αποσυναρμολόγηση» κατά τη διάρκεια της πυροδότησης του κινητήρα ανόδου. «Η ομάδα μας άρχισε αμέσως τον συντονισμό με τους αξιωματούχους ασφαλείας για την εφαρμογή των προσχεδιασμένων αντιδράσεων έκτακτης ανάγκης», ανέφερε η εταιρεία σε δήλωση που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.

Το Starship δεν κατάφερε να φτάσει τόσο ψηλά ή τόσο μακριά όσο την προηγούμενη φορά.

Η NASA έχει δεσμεύσει το Starship για την προσεδάφιση των αστροναυτών της στο φεγγάρι αργότερα αυτή τη δεκαετία. Ο Έλον Μασκ της SpaceX στοχεύει στον Άρη με το Starship, τον μεγαλύτερο και ισχυρότερο πύραυλο στον κόσμο.