Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές της Ινδονησίας μετά από την έκρηξη του ηφαιστείου Ντουκόνο. Το ηφαίστειο που βρίσκεται στην ανατολική νήσο Χαλμαχέρα στην Ινδονησία εκτόξευσε σύννεφο καπνού σε ύψος περίπου 10 χιλιομέτρων στον αέρα.

Αναστάτωση επικρατεί στην τοπική κοινωνία, καθώς ήδη 20 άνθρωποι αγνοούνται.

«Η ομάδα μας βρίσκεται καθ’ οδόν. Δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί αν υπάρχουν τραυματίες. Σύμφωνα με τις αναφορές, αναζητούνται περίπου 20 άτομα», δήλωσε ο αξιωματούχος έρευνας και διάσωσης Ιβάν Ραμντάνι.