Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Η ξαφνική έκρηξη του ηφαιστείου Hayli Gubbi στην Αιθιοπία, ενός γιγαντιαίου κρατήρα που παρέμενε ανενεργός για περισσότερα από 10.000 χρόνια, μετέφερε μια πυκνή στήλη τέφρας χιλιάδες πόδια, πάνω από την ατμόσφαιρα.

Το νέφος αυτό διέσχισε την Ερυθρά Θάλασσα, πέρασε από το Ομάν και την Υεμένη, και τελικά έφτασε μέχρι το Δελχί, διαταράσσοντας σοβαρά την πτητική λειτουργία των αεροσκαφών με κατεύθυνση προς την Ινδία.

Η Ινδική Μετεωρολογική Υπηρεσία (IMD) ανακοίνωσε ότι το νέφος κινείται σε υψόμετρο από 8,5 έως 15 χιλιόμετρα, επηρεάζοντας κυρίως δορυφορικές επικοινωνίες και πτητικές λειτουργίες.

Παρά τις εντυπωσιακές εικόνες, οι ειδικοί εκτιμούν ότι η τέφρα δεν θα επιβαρύνει περαιτέρω την ήδη «πολύ κακή» ποιότητα του αέρα στο Δελχί. Η έκρηξη, που ξεκίνησε το πρωί της Κυριακής (23/11), αιφνιδίασε το επιστημονικό προσωπικό και τις τοπικές Αρχές.

«Η μέτρηση της μόλυνσης απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό και προετοιμασία. Αυτή η έκρηξη δεν μας άφησε χρόνο», σημειώνει η μετεωρολόγος Γ. Σάρμα, από τη Skymet Weather.

Η επίδραση στις πτήσεις ήταν άμεση: η Air India ακύρωσε 11 δρομολόγια, ενώ IndiGo, Akasa Air και KLM επίσης αντιμετώπισαν καθυστερήσεις και ψάξιμο εναλλακτικών διαδρομών. Το αεροδρόμιο της Βομβάης κάλεσε τους επιβάτες, να ελέγχουν τα δρομολόγια των πτήσεών τους πριν από κάθε τους μετακίνηση.

Η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας της Ινδίας εξέδωσε έκτακτη οδηγία, ζητώντας από τους πιλότους να αναφέρουν άμεσα τυχόν επαφή με τέφρα, από προβλήματα κινητήρων έως ασυνήθιστες οσμές στην καμπίνα, προτρέποντας τις εταιρείες να αναστείλουν ή να καθυστερήσουν πτήσεις προς τις περιοχές όπου οι συνθήκες επιδεινώνονται.

Ένα ασυνήθιστο ηφαιστειακό ξέσπασμα

Η έκρηξη του Hayli Gubbi ξεχωρίζει όχι μόνο για την ένταση, αλλά και για το γεγονός ότι το ηφαίστειο θεωρούνταν ανενεργό επί χιλιετίες. Ο καθηγητής Αταλέι Αγιέλε από το Πανεπιστήμιο της Αντίς Αμπέμπα, υπογραμμίζει ότι ήταν ασυνήθιστα θορυβώδης, χωρίς όμως να προκαλέσει ισχυρή σεισμική δραστηριότητα.

Το ηφαίστειο βρίσκεται κοντά στο Erta Ale, μια από τις πλέον ενεργές ηφαιστειακές ζώνες της Αφρικής.

Προς τα πού κατευθύνεται τώρα η τέφρα;

Σύμφωνα με την IMD, το νέφος που έφτασε στον ουρανό του Δελχί, αναμένεται να απομακρυνθεί μέχρι και σήμερα (25/11) το βράδυ, και να κατευθυνθεί προς την Κίνα. Το πόσο γρήγορα θα διαλυθεί παραμένει ασαφές.

Η τελευταία φορά που το πρόγραμμα αερομεταφορέων διαταράχθηκε λόγω ηφαιστειακής τέφρας ήταν το 2010, με το Eyjafjallajökull της Ισλανδίας να παραλύει κυριολεκτικά τις Ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες.

Πηγή: BBC