Το ηφαίστειο Κιλαουέα, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο, εξερράγη ξανά στη Χαβάη, εκτοξεύοντας λάβα από τον κρατήρα της κορυφής του.

Οι εκρήξεις, που σημειώνονται σε ημι-τακτά χρονικά διαστήματα από τα τέλη του περασμένου έτους, καθηλώνουν κατοίκους, επισκέπτες και διαδικτυακούς θεατές με τους πίδακες λάβας. Η έκρηξη της Παρασκευής ήταν η 35η από τον Δεκέμβριο, ενώ οι επιστήμονες εκτιμούν ότι όλες αποτελούν συνέχεια της ίδιας ηφαιστειακής δραστηριότητας, καθώς το μάγμα ακολουθεί σταθερά την ίδια διαδρομή προς την επιφάνεια.

Οι πίδακες λάβας από τον νότιο αγωγό του κρατήρα έφτασαν ύψος 400 μέτρων (1.300 πόδια), υπερβαίνοντας το ύψος του Empire State Building στη Νέα Υόρκη, το οποίο έχει πάνω από 100 ορόφους.

