Έξι κτήρια στα νότια προάστια της Βηρυτού βομβαρδίστηκαν απόψε από ισραηλινά αεροσκάφη, κατόπιν εντολής εκκένωσης των περιοχών αυτών, όπως μεταδίδει το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, το οποίο κάνει λόγο για 14 αεροπορικές επιδρομές μέχρι στιγμής.

Lebanon media says 6 buildings levelled in Israel strikes on Beirut suburb of Laylaki@AFP pic.twitter.com/aQuZ3zJGXT

— Roba El Husseini ربى (@RobaHusseini) October 23, 2024