Η Τουρκία προχωρά στην αποστολή έξι πολεμικών αεροσκαφών F-16 στα κατεχόμενα της Κύπρου, τα οποία θα φθάσουν το πρωί της Δευτέρας στη Μεγαλόνησο.
Όπως επισημαίνουν οι αρμόδιες Αρχές, η αποστολή των αεροσκαφών θα πραγματοποιηθεί για λόγους ασφαλείας.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το CNN Turk, o Ασκίν Μεσελί, Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του ψευδοκράτους, ανακοίνωσε ότι η Τουρκία θα στείλει έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 στα κατεχόμενα της Κύπρου αύριο το πρωί.
Ο Μεσελί δήλωσε ότι τα αεροσκάφη αποστέλλονται για λόγους ασφαλείας και ότι η αποστολή δεν θα επηρεάσει τις πολιτικές πτήσεις.
🔴#SONDAKİKA | Türk Silahlı Kuvvetleri, KKTC’nin güvenliğini sağlamak amacıyla yarın sabah bölgeye:
6 adet F-16 savaş uçağı konuşlandıracak.
— ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) March 8, 2026