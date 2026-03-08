Η Τουρκία προχωρά στην αποστολή έξι πολεμικών αεροσκαφών F-16 στα κατεχόμενα της Κύπρου, τα οποία θα φθάσουν το πρωί της Δευτέρας στη Μεγαλόνησο.

Όπως επισημαίνουν οι αρμόδιες Αρχές, η αποστολή των αεροσκαφών θα πραγματοποιηθεί για λόγους ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το CNN Turk, o Ασκίν Μεσελί, Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του ψευδοκράτους, ανακοίνωσε ότι η Τουρκία θα στείλει έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 στα κατεχόμενα της Κύπρου αύριο το πρωί.

Ο Μεσελί δήλωσε ότι τα αεροσκάφη αποστέλλονται για λόγους ασφαλείας και ότι η αποστολή δεν θα επηρεάσει τις πολιτικές πτήσεις.