Σε έξι ανέρχονται πλέον οι Αμερικανοί στρατιώτες που έχουν χάσει τη ζωή τους στις επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, μετά την επιβεβαίωση του θανάτου δύο ακόμη αγνοουμένων.

Όπως γνωστοποίησε τη Δευτέρα (2/3) η αμερικάνικη Διοίκηση, αμερικανικές δυνάμεις εντόπισαν και ανέσυραν τα λείψανα δύο στρατιωτών που αγνοούνταν από εγκατάσταση η οποία επλήγη κατά τη διάρκεια των πρώτων ιρανικών επιθέσεων στην περιοχή. Με την εξέλιξη αυτή, ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε έξι.

Παράλληλα, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας συνεχίζονται, ενώ οι ταυτότητες των πεσόντων δεν θα δοθούν στη δημοσιότητα πριν παρέλθουν 24 ώρες από την ενημέρωση των οικογενειών τους.

CENTCOM Update TAMPA, Fla. – As of 4 pm ET, March 2, six U.S. service members have been killed in action. U.S. forces recently recovered the remains of two previously unaccounted for service members from a facility that was struck during Iran’s initial attacks in the region.… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026



Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης με την ονομασία «Επική Οργή», τρία στελέχη των ενόπλων δυνάμεων είχαν αρχικά χάσει τη ζωή τους. Σύμφωνα με το Sky News, που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, η επίθεση σημειώθηκε στο Κουβέιτ και στόχευσε μονάδα υποστήριξης του αμερικανικού στρατού που σταθμεύει στη χώρα. Νωρίτερα τη Δευτέρα, η αμερικάνικη κεντρική διοίκηση, ανακοίνωσε επίσης ότι ένας τέταρτος στρατιώτης, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στις αρχικές επιθέσεις του Ιράν, υπέκυψε στα τραύματά του, παρά τις προσπάθειες των ιατρικών ομάδων.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε σε δηλώσεις του ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί το επόμενο διάστημα, καθώς οι συγκρούσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.