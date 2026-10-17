Ολοκληρώνεται το Σάββατο (17/10) η νοσηλεία του Πάπα Λέοντα ΙΔ’, στην Πολυκλινική Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης. Η ιατρική ομάδα έδωσε την έγκρισή της για την αποχώρηση του Προκαθημένου της Καθολικής Εκκλησίας, κρίνοντας ότι η ανάρρωσή του μετά την χειρουργική αφαίρεση καρκίνου του πνεύμονα εξελίσσεται απόλυτα ομαλά.

Θετικά τα αποτελέσματα των εξετάσεων

Όπως γνωστοποίησε το Γραφείο Τύπου της Αγίας Έδρας, οι γιατροί Δρ. Λουίτζι Καρμπόνε και Καθηγητής Στέφανο Μαργκαριτόρα υπέβαλαν τον Ποντίφικα σε τελικό κύκλο αιματολογικών εξετάσεων και ακτινογραφία θώρακος. Τα ευρήματα επιβεβαίωσαν ότι η γενική του εικόνα είναι σταθερή και επιτρέπει την ασφαλή επιστροφή του στην παπική κατοικία.

Επιστροφή στο Βατικανό και κυριακάτικη προσευχή

Βάσει του προγραμματισμού, ο Πάπας θα μεταβεί στο Βατικανό το απόγευμα του Σαββάτου. Παράλληλα, αναμένεται να απευθύνει κανονικά την προσευχή «Άγγελος Κυρίου» (Angelus) την Κυριακή, εμφανιζόμενος στο παράθυρο των παπικών διαμερισμάτων.

Το χρονικό της επέμβασης

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ είχε εισαχθεί στην Πολυκλινική Τζεμέλι —το νοσοκομείο όπου νοσηλεύονται παραδοσιακά οι ηγέτες της Ρωμαϊκοκαθολικής Εκκλησίας— το μεσημέρι της Τρίτης (13/10).

Κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης χειρουργικής επέμβασης, αφαιρέθηκε ένας όζος από τον πνεύμονα, ο οποίος από τον ιστολογικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ήταν αδενοκαρκίνωμα.

Από την πλευρά της Αγίας Έδρας υπογραμμίστηκε ότι ο όζος εντοπίστηκε σε τακτικό ιατρικό έλεγχο ρουτίνας, χωρίς ο Ποντίφικας να έχει παρουσιάσει προηγουμένως κάποιο σύμπτωμα που θα προκαλούσε ανησυχία.