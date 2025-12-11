Ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Ρόσεν Ζελιάσκοφ, ανακοίνωσε σήμερα, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, την παραίτηση της κυβέρνησής του σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου στο κοινοβούλιο, έχοντας δίπλα του ανώτερα στελέχη των τριών κομμάτων της κυβέρνησης συνασπισμού: GERB-UDF, Υπάρχει Τέτοιος Λαός και BSP – Ενωμένη Αριστερά.

Η ανακοίνωση έγινε την ώρα που το κοινοβούλιο ετοιμαζόταν να ψηφίσει επί της πρότασης μομφής που κατέθεσε το κόμμα «Συνεχίζουμε την Αλλαγή – Δημοκρατική Βουλγαρία».

Όμως, η Βουλγαρία είναι ένα καζάνι που βράζει πολιτικά εδώ και καιρό.

Την Τετάρτη το βράδυ, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στη Σόφια και σε άλλες πόλεις της Βουλγαρίας, ζητώντας την παραίτηση της κυβέρνησης. Ήταν η τελευταία σε μια σειρά συνεχόμενων κινητοποιήσεων που υπογράμμισαν τη δυσφορία των πολιτών για την ενδημική διαφθορά και την αποτυχία των διαδοχικών κυβερνήσεων να την εξαλείψουν.

Στη Σόφια, οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε μια κεντρική πλατεία κοντά στο κοινοβούλιο, το κυβερνητικό κτήριο και το κτήριο της προεδρίας. Οι διοργανωτές χρησιμοποίησαν λέιζερ για να προβάλουν τις λέξεις «Παραίτηση», «Έξω η μαφία» και «Για δίκαιες εκλογές» στο κτήριο του κοινοβουλίου.

Οι εκτιμήσεις των τοπικών μέσων ενημέρωσης, που βασίστηκαν σε πλάνα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) ανέφεραν ότι ο αριθμός των διαδηλωτών ξεπέρασε τις 100.000, ενώ ορισμένες αναφορές έκαναν λόγο για έως και 150.000 άτομα στη βουλγαρική πρωτεύουσα.

Φοιτητές από τα πανεπιστήμια της Σόφιας συμμετείχαν στις διαδηλώσεις, οι οποίες, σύμφωνα με τους διοργανωτές, ξεπέρασαν τις διαδηλώσεις της περασμένης εβδομάδας που συγκέντρωσαν περισσότερους από 50.000 ανθρώπους.

Περαιτέρω διαμαρτυρίες πραγματοποιήθηκαν σε περισσότερες από 25 μεγάλες πόλεις της Βουλγαρίας, όπως η Φιλιππούπολη, η Βάρνα, το Βέλικο Τάρνοβο και το Ράζγκραντ. Στο Πλόβντιβ, αρκετές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Σαεντινένιε, ανεμίζοντας μεγάλες βουλγαρικές σημαίες και υψώνοντας αντικυβερνητικές αφίσες.

Διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε επίσης στο Μπουργκάς, όπου σχεδόν 10.000 άτομα συγκεντρώθηκαν μπροστά από το κτήριο του δήμου και παρουσίασαν τα αιτήματά τους με σκίτσα και βίντεο που προβάλλονταν σε video wall.

Οι Βούλγαροι του εξωτερικού διαδήλωσαν στις Βρυξέλλες, το Λονδίνο, το Βερολίνο, τη Βιέννη, τη Ζυρίχη και τη Νέα Υόρκη.

Λίγες ώρες αργότερα, η κυβέρνηση οδηγήθηκε σε παραίτηση.