Την καταδίκη του Νικολά Σαρκοζί, του πρώτου πρώην γάλλου Προέδρου που θα εκτίσει ποινή κάθειρξης, σχολιάζει η Liberation.

Στο εξώφυλλό της ο Νικολά Σαρκοζί αποτυπώνεται σαν να βρίσκεται πίσω από τα κάγκελα της φυλακής.

Κάγκελα σχηματίζει η γραμματοσειρά του τίτλου του εξωφύλλου «La taule», που σημαίνει «φυλακή» στα γαλλικά.

“LA TAULE” : L’ancien président de la République Nicolas Sarkozy, qui passera quoi qu’il en soit par la case prison, en Une de Libération ce vendredi. pic.twitter.com/d7TMoJkIP7 — Infos Françaises (@InfosFrancaises) September 25, 2025

«Φυλακή. Αυτή είναι η πρώτη σελίδα της Liberation αυτή την Παρασκευή. Ο Νικολά Σαρκοζί καταδικάστηκε την Πέμπτη σε πέντε χρόνια φυλάκιση για “εγκληματική συνωμοσία” στη χρηματοδότηση της προεδρικής του εκστρατείας από τη Λιβύη το 2007. Ο πρώην αρχηγός κράτους έχει ασκήσει έφεση, αλλά θα καταλήξει στη φυλακή ούτως ή άλλως», αναγράφεται στη λεζάντα.

Η υπόθεση για την παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του Σαρκοζί από τη Λιβύη του Μουαμάρ Καντάφι, που απασχόλησε για χρόνια τη γαλλική πολιτική και κοινωνική ζωή, έληξε χθες (25.09.25), με το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού να κρίνει ένοχο τον πρώην πρόεδρο για εγκληματική συνωμοσία από το 2005 ως το 2007 και να τον καταδικάζει σε πέντε χρόνια κάθειρξης.

Του επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο 100.000 ευρώ, πενταετής απαγόρευση των πολιτικών του δικαιωμάτων, καθώς και πενταετής στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι. Το δικαστήριο, ωστόσο, τον αθώωσε από άλλες κατηγορίες διαφθοράς όπως αυτή της υπεξαίρεσης λιβυκών δημόσιων κεφαλαίων, της παθητικής δωροδοκίας και της παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας.