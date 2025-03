«Πόλεμος» δηλώσεων για τους δασμούς, έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό.

«Οι ΗΠΑ επέλεξαν τον εμπορικό πόλεμο κατά του Καναδά» είπε οργισμένος ο Τζάστιν Τριντό. Ο Καναδός πρωθυπουργός επιτέθηκε σε πρώτο πρόσωπο στον Τραμπ, ενώ απευθύνθηκε και στους Αμερικανούς πολίτες, λέγοντάς τους πως ο πρόεδρός τους τούς ωθεί στην οικονομική καταστροφή.

«Ο πιο κοντινός μας σύμμαχος και φίλος… Και την ίδια ώρα λένε πως κάνουν συζητήσεις σε καλό επίπεδο με τον Πούτιν, έναν ψεύτη, δολοφόνο δικτάτορα. Βγάλτε νόημα…» είπε ο Καναδός πρωθυπουργός.

Today, the United States launched a trade war against Canada: their closest partner and ally — their closest friend.

Canadians are reasonable, but we will not back down from a fight.

Not when our country is at stake.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 4, 2025