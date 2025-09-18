Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να είναι ιδιαίτερα εκνευρισμένος με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου λόγω της επιλογής του να συνεχίσει με στρατιωτικές επιθέσεις κατά της Χαμάς, αγνοώντας διπλωματικές πρωτοβουλίες που, σύμφωνα με τον Τραμπ, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια εκεχειρία και στην απελευθέρωση ομήρων μέσω μεσολάβησης από το Κατάρ.

Σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal ο Τραμπ είπε ότι ο Νετανιάχου «τον πρόδωσε» πολιτικά.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του μέσου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξοργίστηκε όταν το Ισραήλ επιτέθηκε στην Ντόχα, την ώρα που διαπραγματευόταν ανεπίσημα ο ίδιος ανεπίσημα μέσω Κατάρ για αποκλιμάκωση.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τραμπ έχει πει σε αρκετούς βοηθούς του τις τελευταίες εβδομάδες ότι ο Νετανιάχου προτιμά να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία για να ολοκληρώσει την ήττα της Χαμάς παρά την προσέγγιση που προτιμά ο πρόεδρος: τις διαπραγματεύσεις. Η εφημερίδα ανέφερε ότι η κορύφωση της απογοήτευσης του Τραμπ ήρθε μετά την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ.

«Με γ@μ@ε1!» είπε ο Τραμπ για τον Νετανιάχου, σύμφωνα με άτομα που άκουσαν τον πρόεδρο σε μια συνομιλία με ανώτερους συμβούλους, στους οποίους περιλαμβανόταν και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Η συζήτηση αφορούσε το πώς θα αντιμετωπιστεί η ασυνήθιστη επίθεση στο Κατάρ και το ρεπορτάζ ανέφερε ότι ο πρόεδρος χρησιμοποίησε την βρισιά

Ωστόσο, ο Τραμπ παρά τον θυμό του, δημόσια κρατά διακριτική στάση και συνεχίζει να εκφράζει στήριξη στο Ισραήλ.

Μάλιστα και σύμφωνα πάντα με την «Wall Street Journal», ο Τραμπ έχει παρασκηνιακά αποκαλέσει τον Νετανιάχου με σκληρή γλώσσα, αλλά αποφεύγει τη δημόσια κριτική για να διατηρήσει την υποστήριξη της ρεπουμπλικανικής του βάσης.

Ανώτεροι αξιωματούχοι υπογραμμίζουν ότι η σχέση μεταξύ των δύο ηγετών παραμένει στενή, παρά τις διαφωνίες στη στρατηγική.

Ο Τραμπ προτιμά μια διπλωματική λύση, ενώ ο Νετανιάχου επιμένει στη στρατιωτική αντιμετώπιση της Χαμάς. Όπως σχολιάζει ο Μιχαήλ Όρεν, πρώην πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ: «Ο Νετανιάχου γνωρίζει ότι, αν και ο Λευκός Οίκος μπορεί να διαμαρτυρηθεί λίγο, στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένα μειονέκτημα στην προσέγγιση “ζήτα συγχώρεση, όχι άδεια»

Παρά τις εντάσεις, η επιρροή του Ισραηλινού πρωθυπουργού στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και στο Κογκρέσο συμβάλλει στη διατήρηση της συνεργασίας.

Οι δύο ηγέτες μοιράζονται κοινές αντιλήψεις περί πολιτικών διώξεων και παλεύουν ενάντια σε «διεφθαρμένα συστήματα», όπως αναφέρουν άνθρωποι από το περιβάλλον τους.