Ακόμα ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς φαίνεται πως εξουδετέρωσε το Ισραήλ, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, τα οποία επικαλούνται έγκυρες πηγές. Ο λόγος για τον Abu Abdullah Al-Hudaydi, τον στρατιωτικό Διοικητή των Ταξιαρχιών αλ Κασάμ.

Οι ισραηλινές δυνάμεις (IDF) έπληξαν περιοχή στην πόλη της Γάζας στην οποία – υπήρχε πληροφορία – πως είχε βρει καταφύγιο ο Al-Hudaydi.

Στην ίδια επίθεση, έχασαν τη ζωή τους συνολικά εννιά άνθρωποι. Πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν.

An IDF strike killed Abu Abdullah Al-Hudaydi, the Operations Staff Commander of the Izzadin al-Qassam Brigades, in Gaza on Saturday, according to Arabic news outlet al-Arabiya. https://t.co/4HPb9Mu2fV — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) November 22, 2025

Σύμφωνα με μάρτυρες, οι Ισραηλινοί χτύπησαν αυτοκινητοπομπή, στην οποία επέβαινε ο Διοικητής της Χαμάς και συνεργάτες του.

Οι IDF δεν έχουν προβεί σε επίσημη ανακοίνωση.

Το «Al Arabiya», επικαλούμενο μάρτυρες και γιατρούς, αναφέρει ότι η επίθεση έπληξε ένα αυτοκίνητο στην πυκνοκατοικημένη συνοικία Ριμάλ, το οποίο τυλίχτηκε στις φλόγες.

Με πληροφορίες από Al Arabiya και Jerusalem Post