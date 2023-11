Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων Φέρντιναντ Μάρκος ο νεότερος δήλωσε σήμερα πως η κυβέρνηση του Ισραήλ τού υποσχέθηκε πως πολίτες της χώρας του αποκλεισμένοι στη Ράφα, στη διέλευση στα σύνορα της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου, θα επιτραπεί να φύγουν εντός της ημέρας, ή αύριο Σάββατο.

Philippine President Ferdinand Marcos Jr announced on Friday that Filipinos seeking to exit Gaza through Egypt’s Rafah border may be able to do so today or Saturday, based on assurances received from Israel.

