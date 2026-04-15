Το Ιράν απέκτησε μυστικά κινεζικό κατασκοπευτικό δορυφόρο στο τέλος του 2024, ο οποίος του επέτρεψε να στοχοθετήσει αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή στη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου, έγραψαν σήμερα οι Financial Times.

Ο δορυφόρος TEE-01B, ο οποίος έχει κατασκευαστεί από την κινεζική εταιρεία Earth Eye Co, αποκτήθηκε από την Αεροδιαστημική Δύναμη των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) αφού εκτοξεύτηκε στο διάστημα από την Κίνα, αναφέρει το δημοσίευμα, επικαλούμενο ιρανικά στρατιωτικά έγγραφα που διέρρευσαν.

Ιρανοί στρατιωτικοί διοικητές κατηύθυναν τον δορυφόρο για να παρακολουθεί σημαντικές εγκαταστάσεις του αμερικανικού στρατού, έγραψε η εφημερίδα, επικαλούμενη λίστες συντεταγμένων με χρονική σήμανση, δορυφορικές εικόνες και ανάλυση δορυφορικής τροχιάς. Οι εικόνες ελήφθησαν τον Μάρτιο πριν και μετά τα πλήγματα με drone και δορυφόρους σε αυτές τις τοποθεσίες, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η IRGC έλαβε πρόσβαση σε επίγειους σταθμούς για τις κινήσεις εμπορικών αερομεταφορών που διαχειρίζεται η Emposat, μια πάροχος υπηρεσιών ελέγχου και δεδομένων δορυφόρων με έδρα το Πεκίνο με δίκτυο που εκτείνεται στην Ασία, τη Λατινική Αμερική και άλλες περιοχές, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τη γνησιότητα του δημοσιεύματος. Ο Λευκός Οίκος, η CIA, το Πεντάγωνο καθώς και το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών, το υπουργείο Άμυνας και η πρεσβεία της Κίνας στην Ουάσινγκτον δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα σχολιασμού από το Reuters, ενώ το ίδιο συνέβη και με τις Earth Eye Co και Emposat.

Η εφημερίδα έγραψε ότι ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε τη σχέση ανάμεσα στην Emposat και στην ⁠IRGC, αλλά εκπρόσωπος αναφέρθηκε σε σχόλια που έκανε ο πρόεδρος Τραμπ το σαββατοκύριακο όταν προειδοποίησε ότι η Κίνα θα έχει “σοβαρά προβλήματα” αν προμηθεύσει το Ιράν με συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Ερωτηθείσα σχετικά με το ζήτημα η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον απάντησε στην εφημερίδα: “είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι τα εμπλεκόμενα μέρη να διαδίδουν εικασίες και να αφήνουν παραπλανητικά υπονούμενα εις βάρος της Κίνας”.

Όπως έγραψε ο FT, οι δορυφορικές εικόνες που ελήφθησαν είναι από την αεροπορική βάση Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία στις 13, 14 και 15 Μαρτίου. Στις 14 Μαρτίου ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι επλήγησαν αμερικανικά αεροπλάνα στη βάση.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο δορυφόρος παρακολούθησε επίσης την αεροπορική βάση Muwaffaq Salti στην Ιορδανία και τοποθεσίες κοντά στη ναυτική βάση του Αμερικανικού Πέμπτου Στόλου στη Μανάμα του Μπαχρέιν και στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ στο Ιράκ περίπου την εποχή των επιθέσεων σε αυτές τις περιοχές για τις οποίες ανέλαβε την ευθύνη η IRGC.