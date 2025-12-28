O πρώην διοικητής του ΝΑΤΟ, Fabio Mini έδωσε μια συνέντευξη εφ΄όλης της ύλης πριν από τέσσερις μήνες στο podcast «Altro» και μίλησε για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον ευρωπαϊκό επανεξοπλισμό, το ΝΑΤΟ και την πολεμική προπαγάνδα.

Στην ερώτηση που του έκανε ο δημοσιογράφος του podcast αν «Η Ουκρανία έχει δίκιο σε αυτόν τον πόλεμο ή όχι;», ήταν κάθετος.

«Η Ουκρανία δεν έχει κανένα λόγο να λέει ότι δέχτηκε επίθεση, να λέει ότι είναι θύμα πολέμου. Η Ουκρανία δεν έχει δίκιο, γιατί γνωρίζει πολύ καλά ότι από το 2014 δεν έχει κάνει τίποτα άλλο από το να υποκινεί τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Έχει βασιστεί στους Αμερικανούς και τους Βρετανούς για να αποκτήσει αυτή τη θέση. Οι Αμερικανοί τώρα ίσως, δεν ξέρω ακόμα, διστάζουν, αλλά οι Άγγλοι συνεχίζουν να κάνουν τα δικά τους»

Τέλος, έκλεισε λέγοντας ότι «Η Ουκρανία δεν δέχτηκε επίθεση».

Λίγα λόγια για τον Fabio Mini

Ο Fabio Mini είναι Ιταλός στρατηγός και δοκιμιογράφος, πρώην διοικητής του ΝΑΤΟ της αποστολής KFOR στο Κόσοβο από το 2002 έως το 2003.

Αφού σπούδασε στη Στρατιωτική Ακαδημία της Μόντενα και στη Σχολή Εφαρμογών του Τορίνο, αποφοίτησε και στη συνέχεια ειδικεύτηκε στις ανθρωπιστικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο του Λατερανού και στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις στο Πανεπιστήμιο της Τεργέστης .

Από το 1979 έως το 1981 τοποθετήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες στο Φορτ Κάρσον του Κολοράντο (4η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού), όπου ήταν Αξιωματικός Σχεδιασμού και Επιχειρήσεων (G3), Βοηθός Διοικητής της Μεραρχίας Ασκήσεων και Αξιολόγησης (EED) και Αρχηγός της Μεραρχίας Ασκήσεων και Αξιολόγησης/Κέντρο Προσομοίωσης Μάχης.

Μεταξύ των διαφόρων ρόλων του, ήταν εκπρόσωπος του Αρχηγού του Επιτελείου του Ιταλικού Στρατού και, από το 1993 έως το 1996, υπηρέτησε ως στρατιωτικός ακόλουθος στο Πεκίνο. Διηύθυνε επίσης το Ινστιτούτο του Κοινού Γενικού Επιτελείου (ISSMI).

Σχολιαστής γεωπολιτικών ζητημάτων και στρατιωτικής στρατηγικής, γράφει για τις εφημερίδες Limes , la Repubblica , L’Espresso και il Fatto Quotidiano (από το 2015). Τέλος, είναι και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του περιοδικού Geopolitica και συγγραφέας βιβλίων.