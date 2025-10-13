Δρακόντεια είναι τα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί, στο πλαίσιο της κρίσιμης Συνόδου για την ειρήνη στη Γάζα, που πραγματοποιείται στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου.

Μάλιστα, για λόγους ασφαλείας έχουν μπλοκάρει ακόμη και την εφαρμογή Flightradar 24, πάνω απο το αεροδρόμιο του αιγυπτιακού θερέτρου.

Έτσι, όποιο αεροπλάνο κατευθύνεται εκεί, 10 λεπτά πριν την προσγείωση «εξαφανίζεται» ή «παγώνει», ενώ το αεροδρόμιο εμφανίζεται να είναι «νεκρό», χωρίς κίνηση.

Για του λόγου το αληθές, δείτε τις σχετικές φωτογραφίες:





Δείτε, αντίστοιχα, πώς εμφανίζεται μέσα από την ίδια εφαρμογή, η κίνηση των αεροσκαφών στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος: