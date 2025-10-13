Δρακόντεια ήταν τα μέτρα ασφαλείας που ελήφθησαν, στο πλαίσιο της κρίσιμης Συνόδου για την ειρήνη στη Γάζα, που πραγματοποιήθηκε στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου.

Μάλιστα, για λόγους ασφαλείας είχαν μπλοκάρει ακόμη και την εφαρμογή Flightradar 24, πάνω απο το αεροδρόμιο του αιγυπτιακού θερέτρου.

Έτσι, όποιο αεροπλάνο κατευθυνόταν εκεί, 10 λεπτά πριν την προσγείωση «εξαφανιζόταν» ή «πάγωνε», ενώ το αεροδρόμιο εμφανιζόταν να είναι «νεκρό», χωρίς κίνηση.

Για του λόγου το αληθές, δείτε τις σχετικές φωτογραφίες:





Δείτε, αντίστοιχα, πώς εμφανιζόταν μέσα από την ίδια εφαρμογή, η κίνηση των αεροσκαφών στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος: