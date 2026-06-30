Στιγμές τρόμου έζησε μια ομάδα ταξιδιωτών στα ανοιχτά των ακτών του Γιβραλτάρ, όταν το ιστιοφόρο τους δέχτηκε επίθεση από μια ομάδα φαλαινών. Το περιστατικό, το οποίο κατεγράφη σε βίντεο τόσο πάνω από το κατάστρωμα, όσο και κάτω από το νερό, διήρκεσε τρεις ώρες.

Το πλήρωμα είχε μόλις ολοκληρώσει ένα υπερατλαντικό ταξίδι τεσσάρων εβδομάδων από τις Μπαχάμες με προορισμό την Ισπανία, όταν ξαφνικά βρέθηκε στο στόχαστρο των πλασμάτων.

«Διέλυσαν τα πάντα, χάσαμε τον έλεγχο»

Σε υποβρύχια πλάνα που τράβηξε ο Γάλλος κινηματογραφιστής Alex Aimard, αποτυπώνεται η στιγμή που οι φάλαινες όρκες πλησιάζουν το γιοτ και αρχίζουν να δαγκώνουν με μανία το πηδάλιο. Η δύναμη των χτυπημάτων ήταν τέτοια που το τιμόνι του σκάφους άρχισε να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα, με τα κομμάτια της σπασμένης κάθετης λεπίδας του πηδαλίου να επιπλέουν στη συνέχεια στην επιφάνεια του νερού.

«Ξήλωσαν τα πάντα, δεν έχουμε πια τιμόνι», ακούγεται να λέει σε ένα από τα βίντεο ο Jokke Sommer, Νορβηγός αθλητής ελεύθερης πτώσης (skydiver), προσπαθώντας να κρατήσει την ισορροπία του, καθώς το σκάφος έκανε στροφή 360 μοιρών εξαιτίας των φαλαινών.

«Ω θεέ μου, είναι τεράστιες», σχολιάζει μια γυναίκα που επέβαινε στο σκάφος, παρακολουθώντας τις όρκες να κυνηγούν το σκάφος.

Δείτε βίντεο από την επίθεση:

«Ετοιμαζόμασταν για εκκένωση»

Περιγράφοντας την εμπειρία του στους χιλιάδες ακολούθους του στο Instagram, ο Sommer αποκάλυψε το παρασκήνιο που δεν κατέγραψαν οι κάμερες:

«Αυτό που δεν βλέπετε στο βίντεο είναι το αρχικό χτύπημα που έσπασε το πηδάλιο, τις κλήσεις κινδύνου (Mayday), την προετοιμασία μας να εκκενώσουμε το σκάφος σε περίπτωση εισροής υδάτων, ή την προσπάθεια να χρησιμοποιήσουμε τη μηχανή για να τις σταματήσουμε», έγραψε, σημειώνοντας ότι οι όρκες είναι πλέον γνωστές στην περιοχή για τη συνήθειά τους να βυθίζουν γιοτ.

Ωστόσο, ο ίδιος διευκρίνισε ότι τα κητώδη δεν έδειξαν επιθετική συμπεριφορά, παρά μόνο όταν το πλήρωμα έβαλε μπροστά τη μηχανή. «Όσο το σκάφος παρασύρονταν αβοήθητο, οι όρκες ήταν παιχνιδιάρες και περίεργες. Κάποιες έπαιζαν με το πηδάλιο, κάποιες έκαναν το σκάφος να περιστρέφεται, ενώ τα μικρότερα φαλαινάκια διασκέδαζαν με τα θραύσματα που επέπλεαν».

Το πλήρωμα αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε μορφή βίας για να τρομάξει τα ζώα, ενώ ο Sommer τόνισε πως ένιωθε σιγουριά ότι όλα θα πάνε καλά, αφήνοντάς τα απλώς να ικανοποιήσουν την περιέργειά τους.

Η ταυτότητα του «δολοφόνου» των θαλασσών

Οι όρκες ανήκουν στην οικογένεια των δελφινιών και αποτελούν ένα από τα πιο ευφυή και γρήγορα θηλαστικά του πλανήτη.

Οι αρσενικές μπορούν να φτάσουν τα 10 μέτρα μήκος και τους 10 τόνους (10.000 κιλά) βάρος. Είναι εξαιρετικά δεινοί κολυμβητές, αναπτύσσοντας ταχύτητες έως και 54 χλμ./ώρα (34 μίλια/ώρα).

Επιπλέον, είναι διάσημες για τις συντονισμένες ομαδικές τακτικές κυνηγιού τους. Το όνομα «φάλαινες δολοφόνοι» τους δόθηκε από αρχαίους ναυτικούς που τις έβλεπαν να κατασπαράζουν μεγαλύτερες φάλαινες.

Σε ορισμένες περιοχές του πλανήτη, όπως η Γροιλανδία, εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο κυνηγιού μέχρι σήμερα.