Η Ράμα Ντουάτζι, σύζυγος του νεοεκλεγέντος δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, απέχει πολύ από τις συνηθισμένες συζύγους των Αμερικανών πολιτικών. Ενώ η συνηθισμένη τους μοίρα είναι να σέρνονται στις προεκλογικές εκστρατείες, να φωτογραφίζονται και να χειροκροτούν υπάκουα τις ομιλίες των συζύγων τους, η Ντουάτζι δεν έχει συνοδεύσει τον σύζυγό της στην προεκλογική εκστρατεία και έχει αρνηθεί να δώσει συνεντεύξεις.

Τελικά η κομψή 28χρονη εικονογράφος και κεραμίστρια συνόδευσε τον Μαμντάνι στη σκηνή, στην τελευταία συγκέντρωσή του την Τρίτη (4/11) το βράδυ, δηλώνοντας: «Δεν υπάρχει κανείς που θα προτιμούσα να έχω δίπλα μου αυτή τη στιγμή, και σε κάθε στιγμή».

Ωστόσο, παρά την απροθυμία της να απολαμβάνει τα φώτα της δημοσιότητας, πηγές αναφέρουν ότι η γυναίκα που γνώρισε ο κ. Μαμντάνι πριν από τέσσερα χρόνια στην εφαρμογή γνωριμιών Hinge, συμμετείχε στενά στη διαμόρφωση της εκστρατείας του.

Φέρνοντας το καλλιτεχνικό της βλέμμα σε μια εκλογική εκστρατεία που οι επικριτές επέμεναν ότι ήταν περισσότερο στυλ παρά περιεχόμενο, η Ντουάτζι, με καταγωγή από τη Συρία, βοήθησε στη διαμόρφωση της «ταυτότητας της επωνυμίας» του Μαμντάνι, καθώς και στην αισθητική της καμπάνιας του, από τις διαφημίσεις, μέχρι τα φωτεινά χρώματα και τη γραμματοσειρά που επιλέχθηκαν για τα πολιτικά μηνύματα.

Ο Μαμντάνι, από την πλευρά του, έχει δηλώσει πως η Ντουάτζι τον βοήθησε να «χρησιμοποιήσει καλύτερα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Η σύζυγος του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης είναι γνωστή για την υποστηρικτική της παρουσία στο παρασκήνιο, ενώ φαίνεται να συμφωνεί απόλυτα με τις πολιτικές φιλοδοξίες του συζύγου της.

Μετά τη νίκη του Μαμντάνι στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών τον Ιούνιο, είχε γράψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανη».

«Αν θέλει να κάνει τη δική της πολιτική καριέρα, θα μπορούσε να είναι εκεί για να την πάρει. Έχει εντυπωσιακό αριθμό 361.000 ακολούθων στο Instagram. Είναι η σύγχρονη πριγκίπισσα Νταϊάνα μας», δήλωσε με ενθουσιασμό στους New York Times μια φίλη της, η Χασνάιν Μπάτι.

Ποια είναι η Ράμα Ντουάτζι

Όπως και ο σύζυγός της, ο οποίος είναι αντι-ισραηλινός ακτιβιστής, η Ντουάτζι είναι μουσουλμάνα με έντονες απόψεις για τη Μέση Ανατολή.

Η σελίδα της στο Instagram είναι γεμάτη με δικά της σχέδια για την πείνα και τα βάσανα στη Γάζα, καθώς και παλαιστινιακές σημαίες και αναφορές στην καταπίεση των αντι-Ισραηλινών διαδηλωτών.

Τον Αύγουστο, μετά τον θάνατο πέντε δημοσιογράφων στη Γάζα από ισραηλινές επιδρομές, συμπεριλαμβανομένου του βραβευμένου με Πούλιτζερ Άνας Αλ-Σαρίφ, η Ντουάτζι δημοσίευσε ένα animation στο Instagram που περιελάμβανε ένα σχέδιο της παλαιστινιακής σημαίας με τη φράση: «Τέλος στη γενοκτονία».

Τον Απρίλιο δήλωσε: «Πιστεύω ότι όλοι έχουν την ευθύνη να μιλήσουν ενάντια στην αδικία και η τέχνη έχει τέτοια ικανότητα να τη διαδίδει».

Γεννημένη στο Χιούστον του Τέξας, από Σύρους γονείς (ο πατέρας της είναι μηχανικός υπολογιστών και η μητέρα της γιατρός), η οικογένεια μετακόμισε στο Ντουμπάι, όταν η Ντουάτζι ήταν εννέα ετών.

Στο σχολείο, συχνά έμπλεκε σε μπελάδες επειδή ζωγράφιζε σε σχολικά βιβλία και τετράδια.

Μετακόμισε στη Νέα Υόρκη το 2021, αφού σπούδασε στο πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια και άρχισε να εργάζεται ως καλλιτέχνης.

Οι εικονογραφήσεις της, συχνά ασπρόμαυρες έχουν δημοσιευτεί στο The New Yorker και την Washington Post. Εικονογραφώντας ένα άρθρο περιοδικού για τον «περιβαλλοντικό πόλεμο» του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων αγροτών, η Ντουάζι σχολίασε στο Instagram: «Οι πρόεδροι έρχονται και παρέρχονται, αλλά ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός δεν αλλάζει ποτέ. Σκεπτόμενοι τους Παλαιστίνιους που υποφέρουν, ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται στην εξουσία».

Εν τω μεταξύ, ο Μαμντάνι γεννήθηκε στην Ουγκάντα ​​και ήταν επτά ετών όταν η οικογένειά του μετακόμισε στις ΗΠΑ.

Η Ντουάζι τον γνώρισε το 2021 και το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε στα τέλη του 2024.

Πηγές ισχυρίζονται ότι αποφάσισαν ότι έπρεπε να μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για να διατηρήσει κάποια ιδιωτικότητα.

Ωστόσο, οι διαδικτυακοί συνωμοσιολόγοι ισχυρίστηκαν ότι ο Μαμντάνι την «έκρυβε» ή ότι μπορεί να μην υπήρχε καν, γεγονός που τον ώθησε να την ανακοινώσει τον Μάιο: «Πριν από τρεις μήνες, παντρεύτηκα τον έρωτα της ζωής μου, την Ράμα, στο γραφείο του Δημοτικού Γραμματέα. Τώρα, τα δεξιά τρολ προσπαθούν να κάνουν αυτόν τον αγώνα – που θα έπρεπε να αφορά εσάς – να τον αφορά».

Η ανάρτησή του στο Instagram συνοδεύτηκε από φωτογραφίες μιας σεμνής τελετής σε ένα γραφείο γάμου (το αμερικανικό αντίστοιχο ενός ληξιαρχείου) και έδειχνε το ζευγάρι να επιστρέφει σπίτι με ένα γεμάτο τρένο του μετρό πίσω στο διαμέρισμά τους με σταθερό ενοίκιο στην Αστόρια του Κουίνς.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες του Μαμντάνι να υποβαθμίσει το προνομιακό οικογενειακό του υπόβαθρο (η μητέρα του Mira Nair είναι υποψήφια για Όσκαρ σκηνοθέτης και ο πατέρας Mahmood ένας καταξιωμένος ακαδημαϊκός) και να εμφανιστεί ως ένας συνηθισμένος Νεοϋορκέζος, αργότερα αποκαλύφθηκε ότι το ζευγάρι γιόρτασε επίσης την ένωσή του με πολύ μεγαλύτερα πάρτι στο Ντουμπάι και στην πατρίδα του, την Ουγκάντα. Οι καλεσμένοι κλήθηκαν να μη φέρουν τηλέφωνα.

Αν και όταν αποφασίσει να βγει από τη σκιά του κ. Μαμντάνι, η κα Ντουάτζι θα συνειδητοποιήσει ότι το να είναι σύζυγος του δημάρχου είναι πολύ χρονοβόρο, προειδοποίησε η Τσιρλέιν ΜακΚρέι – η εν διαστάσει σύζυγος του πρώην δημάρχου Μπιλ ντε Μπλάζιο.

«Ευτυχώς, η νεότητά της θα της δώσει περισσότερη ενέργεια», είπε αυτή την εβδομάδα. «Κάτι που είναι χρήσιμο επειδή είναι η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ».

Πηγή: Dailymail

Π.Π.