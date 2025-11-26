Την άμεση και ουσιαστική προστασία των Χριστιανών στη Μέση Ανατολή, Συρία και Νιγηρία, οι οποίοι βρίσκονται στο στόχαστρο τρομοκρατικών ισλαμιστικών οργανώσεων, ζήτησε σήμερα (26/11) από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και μέλος της Επιτροπής Ασφάλειας και ‘Αμυνας, Νικόλας Φαραντούρης.

Η ΕΕ να αντιμετωπίσει το ζήτημα ως μείζονα ανθρωπιστική κρίση διεθνούς σημασίας

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του, ο Ν. Φαραντούρης τόνισε μιλώντας στην ολομέλεια, ότι «χιλιάδες Χριστιανοί αλλά και μέλη άλλων κοινοτήτων όπως Αλαουίτες και Δρούζοι, διώκονται και δολοφονούνται στη Συρία απ’ το καθεστώς και τους παρακρατικούς του και στη Δυτική Αφρική από τη Μπόκο Χαράμ και το Ισλαμικό Κράτος». Κάλεσε δε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει το ζήτημα, όχι ως περιφερειακό πρόβλημα, αλλά ως μείζονα ανθρωπιστική κρίση διεθνούς σημασίας.

Να αντιμετωπιστεί με αποφασιστικότητα το κύμα διώξεων

«Ζητώ την προστασία της ζωής και αξιοπρέπειας κάθε εθνικής και θρησκευτικής κοινότητας κι έχω επανειλημμένα καλέσει την ευρωπαϊκή ηγεσία να αντιμετωπίσει με αποφασιστικότητα το κύμα διώξεων των Χριστιανών στη Μέση Ανατολή και την Αφρική με επιστολές μου προς στην Ύπατη Εκπρόσωπο στους αρμόδιους Επιτρόπους, στην UNESCO, καθώς και στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στον οποίο εξέφρασα την ανησυχία μου κατά την πρόσφατη συνάντησή μας στη Νέα Υόρκη. Η Ευρώπη και η διεθνής κοινότητα οφείλει να προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους. Δεν δικαιούται να σιωπά», δήλωσε σχετικά ο κ. Φαραντούρης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ